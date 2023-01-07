Helal Akreditasyon Kurumu’na üç atama

ANKARA (İGFA) – Helal Akreditasyon Kurumu‘nda açık bulunan yönetim kurulu üyeliklerine ilişkin atama kararı Resmi Gazete’de yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre; Ercan Hacıfazlıoğlu, Hakkı Karabörklü ve Oğuzhan Efe Helal Akreditasyon Kurumu yönetim kurulu üyeliklerine atandı.

Kaynak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  1. Helal Akreditasyon Kurumu’na üç atama için yorumda bulun
    7 Ocak 2023  

    Helal Akreditasyon Kurumu’na üç atama için henüz bir yorumda bulunulmamış! Hemen üst alanda bulunan formu kullanarak Helal Akreditasyon Kurumu’na üç atama için ilk yorumu yapabilirsin.