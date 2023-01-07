Helal Akreditasyon Kurumu’na üç atama

ANKARA (İGFA) – Helal Akreditasyon Kurumu‘nda açık bulunan yönetim kurulu üyeliklerine ilişkin atama kararı Resmi Gazete’de yayımladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre; Ercan Hacıfazlıoğlu, Hakkı Karabörklü ve Oğuzhan Efe Helal Akreditasyon Kurumu yönetim kurulu üyeliklerine atandı.
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