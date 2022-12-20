Hayaldi gerçek oldu! İlk kruvaziyer gemisi geldi

ORDU (İGFA) – Karadeniz’in en önemli ticaret ve turizm merkezi olmak amacıyla son iki yıldır hızlı bir atılım sergileyen Ordu, deniz turizmi ve taşımacılığında çıtayı yükseltti. Eylül ayında Ünye Limanı vasıtasıyla Rusya ile Ro-Ro seferlerinin başlamasıyla birlikte uluslararası deniz taşımacılığına adım atan Ordu, bu kez dünya deniz turizminin en önemli alanlarından biri olan kruvaziyer turizmine ev sahipliği yapıyor.

BAŞKAN GÜLER, ROTAYA ORDU’NUN EKLENMESİNİ SAĞLADI

Rusya’nın Soçi kentinden başlayıp Trabzon, Amasra, İstanbul’u kapsayan rotada gezi gerçekleştiren Astoria Grande adlı kruvaziyer gemisi, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in yaptığı görüşmelerle rotasına Ordu’yu da ekledi.

YÜZLERCE TURİST GELDİ

Yüzlerce yolcusu ile gezisine devam eden Astoria Grande sabahın erken saatlerinde Ünye’ye ulaştı. İlki yaşanan bu an için Ünye Limanı’nda karşılama töreni düzenlendi. Törene Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler başta olmak üzere çok sayıda protokol üyesi katıldı. Ordu için büyük öneme sahip etkinliğe basın mensupları da yoğun ilgi gösterdi.

BAŞKAN GÜLER, GEMİ MÜRETTEBATI VE YOLCULARLA BİR ARAYA GELDİ

Geminin kaptan ve mürettebatı Başkan Güler ve protokol üyeleri tarafından çiçeklerle karşılandı. Başkan Güler ve beraberindekiler daha sonra gemiyi gezerek Ordu’yu ziyaret eden yabancı turistlere hoş geldin dileklerini iletti. Gemi ziyaretinde Başkan Güler ayrıca, kaptan ve gemi işletmecileri ile bir süre sohbet ederek kendilerine de hediye takdiminde bulundu.

BAŞKAN GÜLER: “İMKANSIZI BAŞARDIK”

Ünye Limanı’nda gerçekleşen karşılama töreninde konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, burada yaptığı açıklamada Ordu’nun tarihi günlerinden bir tanesini daha yaşadığını söyledi.

Kruvaziyer turizminin Ordu’nun güzelliklerini dünyaya tanıtmak için çok önemli bir fırsat olduğunun altını çizen Başkan Güler, “Bugün en mutlu günlerimizden bir tanesini yaşıyoruz. Güzel Ordu’muzda ilk kez kruvaziyer gemisi ağırlıyoruz. Bundan dolayı çok mutluyuz. Burada olan Astoria Grande dünyanın sayılı kurvaziyerlerinden bir tanesi. Ama biz imkânsızı başardık ve böyle bir imkânsızı mümkün kıldık. Yolcu terminali ile birlikte Ünye’miz çok önemli bir esere kavuşmuş oldu. Ünye Belediyemizin de bu çalışmalarda katkısı çok büyük. Bir kış günü aralık ayında bir ilki, Ordu’da çok güzel bir turizm başlattık. Karadeniz’in güzelliğini bundan sonra deniz turizm ile kruvaziyer turizmi ile gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu hem bir kültür hareketi hem turizm hem bir ticari hareket hem de aynı zaman da tüm güzelliklerimizi dünyaya tanıtmak için güzel bir vesile olacak” dedi.

“3 AY DEĞİL 12 AY ORDU, ORDU’YU DÖRT MEVSİM YAŞAYIN”

Ünye Limanı’nın her geçen gün daha da büyüyeceğini ifade eden Başkan Güler, “Ünye Limanı’mız ro-ro çalışmaları ile deniz ticaretini geliştirirken yakında başlayacak olan konteyner çalışmalarına da ev sahipliği yapacak. Bundan sonraki çalışmalarımızda da yepyeni bir faaliyetler dizisi ile ‘3 ay değil 12 ay Ordu, Ordu’yu dört mevsim yaşayın’ sloganıyla bir ilki gerçekleştirmiş olduk. Bugün bizim mutluluğumuzun sınırı yok. Ordu’muzun güzelliklerini tüm dünya bu vesile ile görmüş olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

ÜNYE BELEDİYE BAŞKANI TAVLI: “BAŞKANIMIZ ORDU’MUZA İLKLERİ YAŞATIYOR”

Karşılama töreninde konuşan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ise Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in Ordu için ilkleri gerçekleştirdiğini belirtti. Başkan Tavlı, “Bugün Ünye Liman’ında ilkleri yaşıyoruz. Bu ilklerin yaşatılmasına vesile olan Büyükşehir Belediye Başkanımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Turizm kenti Ordu’muzda kruvaziyeri ve misafirleri ağırlamaktan onur duyuyoruz. Memnuniyetimizi de coşkulu karşılama ile ifade ettik” diye konuştu.

FATSA BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM ETEM KİBAR: “BU ZİYARETTE EN BÜYÜK EMEK SAYIN BAKANIMIZIN”

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar’da konuşmasında, “Sayın Bakanımızın öncülüğünde Ordu’muzda bir ilki yaşıyoruz. Bugün turizmin en önemli can damarlarından bir tanesi olan kruvaziyer gemisini Ordu’muzda karşıladık. Bu ilk ve inşallah devamı da gelecek. Bu ziyarette en büyük emek Sayın Bakanımızın. Herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

ASTORİA GRANDE İŞLETME SAHİBİ EMRAH KAPTAN: “YENİ SEFERLERDE TEKRAR BULUŞACAĞIZ”

Astoria Grande kruvaziyer gemisinin işletme sahibi Emrah Kaptan ise Ordu’da olmaktan mutluluk duyduklarını ve yeni seferler düzenleyeceklerini vurgulayarak, “Bir yabancı sermayeli şirketin işletmecisi bir Türk firması, bunu gururla belirtmek istiyorum. Bunu burada yaşamak bir ilk ve çok güzel. Sayın Bakanımıza Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Yeni seferlerde tekrardan buluşacağız” şeklinde konuştu.

OBB GENEL SEKRETERİ SAİT İNAN: “BİR İLKİ DAHA GERÇEKLEŞTİRMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ”

Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sait İnan’da konuşmasında, “Sayın Bakanımızın dünya çapındaki vizyonu ile bir ilki daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ünye Limanı ro-ro taşımacılığından sonra turizme de ilk adımını attı. Ordu artık dünya turizmine de katkıda bulunan bir il haline geliyor. Sayın Bakanımıza ve burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

Halk oyunları ve bando gösterileri eşliğinde yapılan karşılama törenin ardından turistler, kendilerini bekleyen otobüslere binerek Ordu’nun tarihi ve doğal güzelliklerini gezmek üzere hareket etti.