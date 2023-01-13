‘Hatayspor en az borcu olan kulüplerden biridir’

HATAY (İGFA) – Hatayspor ile ilgili açıklamalarda bulunan kulübün Onursal Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Hatayspor’un en az borcu olan kulüplerden biri olduğunu söyledi.

Katıldığı radyo programında Hatayspor’a bir dönem transfer yasağının getirildiği yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine Başkan Savaş, “Her takımın borcu vardır, o borcun ödenmesi durumunda transferi açılır. Muhtemelen, sadece Hatayspor değil birçok takımın ödemesi gereken borç vardır, onlarınki de kapalıdır. Borçlarını ödedikleri zaman tahtayı açabilirler, transfer yapabilirler. Bizim de önümüzdeki hafta başında borcumuz neyse ödenir, ödenen borçtan sonra transfer yapacaksak yaparız. Ama biraz sanki kasti çıkarılmış bir haber bu. Bakıyorsunuz şu anda Türkiye’de 19 takım varsa Süper Lig’de hepsinin borcu var, biz en az borcu olan kulüplerden bir tanesiyiz, onu da söyleyeyim. Bu rutin bir durum. Futbolcular alacaklarını, federasyona bildiriyorlar. Federasyon da bu borcu ödeyene kadar transfer yasağı koyuyor, ödedikten sonra transfer yasağı açılır” diye konuştu.

“BU LİGDE HERKES HERKESİ YENEBİLİR”

Galatasaray’ın kalecisi Fernando Muslera’nın Hatayspor maçının Fenerbahçe maçından daha zor olacağını söylediğinin belirtilmesi üzerine Başkan Savaş, “Zordur çünkü derbi maçlarda heyecan seviyesi yüksektir, konsantrasyon yüksektir ve ona göre futbolcular kendilerini hazırlar. Derbi sonrası daha zayıf bir takım geldiğini düşündükleri için, “nasılsa yeneriz” diye sahaya çıkacaklardır. Muslera bu konuda haklı, ben de aynı şekilde düşünüyorum. Zaten futbolu futbol yapan, bu kadar cazip kılan en önemli etkenlerden bir tanesi sonucunun belli olmamasıdır. Takımlar maça favori çıkabilir ama maçın sonucu, favori takımının mağlup olacağı şekilde sonuçlanabilir. Bu, biraz da kendi arkadaşları maça odaklansın diye söylenmiş bir cümle gibi algılıyorum. Şu bir gerçek ki bu ligde herkes herkesi yenebiliyor. Şu bir gerçek ki derbi maçlarının havası, konsantrasyonu, mücadele gücü, azmi farklıdır. Onlar için sıradan bir maçtır bu, bu

maçta arkadaşlarını motive etmek istemiştir” dedi.