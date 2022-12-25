Hatay’da Noel coşkuyla kutlandı – İGF HABER

HATAY (İGFA) – Antakya Ortodoks Kilisesi’nde gerçekleşen kutlamaya HBB Başkan Vekili Özkaya’nın yanı sıra CHP Hatay Milletveki Mehmet Güzelmansur, Antakya Ortodoks Kilisesi Cemaat Vakfı Başkanı Fadi Hurigil, protokol üyeleri, kanaat önderleri, resmi kurum ve kuruluş temsilcileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

HURİGİL: NOEL’İ BÜYÜK SEVİNÇ VE MUTLULUK İÇİNDE KARŞILIYORUZ

Noel’i büyük sevinç ve mutluluk içinde karşıladıklarını söyleyen Hurigil, “Yüzyıllardır devam eden barış ve kardeşlik ortamının tüm dünyaya örnek teşkil etmesini diliyorum. İbadethanelerin sırt sırta verdiği, ezan sesinin çan sesine, çan sesinin hazan sesine karıştığı, üç semavi dinin mensuplarının kucaklaştığı Hatay, dünyamızda tüm insanlığın en temel özlemi olan barış ve huzurun yaşandığı müstesna illerden bir tanesidir. Noel Bayramımıza farklı anlamlar kattınız bu anlamda şahsım ve cemaatım adına şükranlarımı sunuyorum” diyerek 2023 yılının herkese sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yıl diledi.

ÖZKAYA: HATAY YILLARDIR KARDEŞLİĞE, BİRLİK VE BERABERLİĞE ÖRNEK OLMUŞ BİR İL

Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adnan Özkaya da , “Her yıl olduğu gibi sevgi ve kardeşlik ile burada buluşarak Noel Bayramını kutluyoruz. Bayramımız kutlu olsun. Hatay, yıllardır kardeşliğe, birlik ve beraberliğe örnek olmuş bir il. Bunun her bayramda devam etmesini diliyor Noel Bayramı’nı kutluyorum. İnşallah tüm bayramlarımızı bu güzellik ve saygı içerisinde kutlarız” dedi.

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur “ Hatay medeniyetlerin ve hoşgörünün şehri özel bir il. Hoşgörünün göstergesi olarak her zaman olduğu gibi Noel Bayramımızı kutluyoruz. Bizler Hatay ve Türkiye’deki huzur için devlet erkanlarımız ile çalışıyoruz. Herkesin Noel Bayramı’nı kutluyorum” diyerek 2023 yılının da mutluluk, huzur ve barış getirmesi temennisinde bulundu.

Kutlamanın sonunda misafirlere Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler verildi.