Hatay’a özgü dağ ceylanları Hatayspor’a ikon oldu

HATAY (İGFA) – Süper Lig’de mücadele eden Atakaş Hatayspor için tasarlanan ikonların tanıtım toplantısı Yeni Hatay Stadyumu’nda törenle gerçekleşti.

Törene, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve A. Hatayspor Onursal Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve eşi Prof.Dr.Nazan Savaş, A.Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Teknik direktör Aykut Kocaman, yönetim kurulu üyeleri ve oyuncular katılım gösterdi.

Salonu dolduran taraftarlar, tezahürat eşliğinde alkışlarla A.Hatayspor’a destek vererek yoğun ilgi gösterdi.

Toplantıda katılımcılara Türkiye’de sadece Hatay’da yaşayan Dağ Ceylani türü olan Gazella Gazellalar ile ilgili belgesele de yer verilerek ve sunum yapıldı.

A.Hatayspor Başkan Vekili Mustafa Özat, “Futbol enerjisi ve adrenalini yüksek bir spor dalıdır. Bizler A.Hatayspor’un sadece konuşulan takım olarak değil futbolun ötesine gelmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bu konuda da Avrupa kapılarına kadar gitmek istiyoruz. Sizlerin desteği ve başkanımızın sayesinde ikon arayışına girdik. İkonumuzun Hatay’ı ve takımımızı temsil etmesini istedik. Ve sadece Hatay’a özgü olan dağ ceylanları Gazella gazella konusunda karar aldık. A.Hatayspor, Gazella gazella gibi asla pes etmeyen bir takım. Gazella gazellalarımız hırslı, atak ve ortama uyum sağlayan bir canlı türü. İkonumuzun Hatay’a hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve A.Hatayspor Onursal Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş da Hatay’ın günümüze gelen başarılarından da söz ederek düşüncelerini paylaştı.

En sıkıntılı zamanlarında kurulmuş takımın çok ciddi başarıların altına imza attığını da sözlerine ekleyen Savaş, “ Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün soy ismi verdiği Atakaş’ın (i (takım sponsoru) ismini taşıdığı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne de son emanet olarak bıraktığı Hatay’ın takımını ayakta tutmak ve Avrupa’da top koşturması için mücadele etmek hepimizin görevi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Anadolu takımlarında bu ilk olan ikonumuz hepimize hayırlı olsun ve şans getirsin” diye konuştu.