Hatay Kırıkhan’da deprem! – İGF HABER

Merkez üssü Hatay’ın Kırıkhan ilçesi olarak kaydedilen 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Giriş Tarihi: 18.12.2022 21:30

Haber Güncellenme Tarihi: 18.12.2022 21:30

ANKARA (İGFA) – AFAD’dan alınan bilgiye göre, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 21.13’te kaydedilen depremin yerin 11,67 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

Kaynak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  1. Hatay Kırıkhan’da deprem! – İGF HABER için yorumda bulun
    18 Aralık 2022  

    Hatay Kırıkhan’da deprem! – İGF HABER için henüz bir yorumda bulunulmamış! Hemen üst alanda bulunan formu kullanarak Hatay Kırıkhan’da deprem! – İGF HABER için ilk yorumu yapabilirsin.