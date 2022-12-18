Hatay Kırıkhan’da deprem! – İGF HABER

Merkez üssü Hatay’ın Kırıkhan ilçesi olarak kaydedilen 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Giriş Tarihi: 18.12.2022 21:30
Haber Güncellenme Tarihi: 18.12.2022 21:30
ANKARA (İGFA) – AFAD’dan alınan bilgiye göre, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 21.13’te kaydedilen depremin yerin 11,67 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Kırıkhan (Hatay)
Tarih:2022-12-18
Saat:21:13:09 TSİ
Enlem:36.403 N
Boylam:36.445 E
Derinlik:11.67 km
Detay:https://t.co/DoK4l2qZA9@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 18, 2022
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