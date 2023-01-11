Hatay çevre kirliliğine geçit vermiyor

HATAY (İGFA) – Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın hazırladığı ve Japon hükümetinin desteklediği UNDP ve DKM ile birlikte yürütülen deniz ekosisteminin korunması ve iyileştirilmesi ile Asi Nehri’ndeki katı atık ve su sümbüllerinin izleme ve bertaraf amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında faaliyetler devam ediyor.

Eğitim programları ve etkinliklerle deniz ekosisteminin dayanıklılığının arttırılması için ‘ Hatay için İklim Eylemi’ projesine 2022 yılının Mart ayında start verilmişti.

Proje kapsamında hibe olarak teslimi yapılan amfibik sulak alan taşıtı daire başkanlığı görevli personelleri ile eğitim amaçlı deneme çalışmaları yapıldı.

Asi yüzeyindeki atığın denize ulaşmadan tutulumu ve toplanması için alınan amfibik araçla deniz ve akarsu ekosistemi korunduğu gibi her türlü görüntü kirliliğinin önüne geçilecek.