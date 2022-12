Halkkent Sosyal Yaşam Merkezi açıldı

MERSİN (İGFA) – “Mersin seninle gurur duyuyor” sloganları arasında konuşmak üzere platforma çıkan Başkan Vahap Seçer, “Ben de Mersinlilerle gurur duyuyorum” dedi. Halkkent Sosyal Yaşam Merkezi’nin açılışına katılan CHP Genel Başkan Yardımcıları Fethi Açıkel ve Bülent Kuşoğlu’na, CHP Yoksulluk ve Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo’ya, protokole, muhtarlara ve etkinlikte yer alan tüm vatandaşlara katılımları için teşekkür eden Başkan Seçer, “Biz biliyorsunuz, böyle çok alayla valayla açılış yapmıyoruz. Biz sonuç adamıyız. Yapıyoruz, çıkıyoruz” vurgusunu yaptı.

Görev süresinde 4’üncü yılın dolmak üzere olduğunu anımsatan Başkan Seçer, “Biz pek böyle yaptığımız hizmetleri vatandaşımıza gösterme imkanı bulmadık. Açıkçası açılışlar yapmadık. Mersin’e 4 tane katlı kavşak yaptık bugüne kadar ama sadece birinin açılışını yaptık. Yaptığımız işleri çok büyütmüyoruz. Neden biliyor musunuz? Mersin ve Türkiye bunların çok daha iyisine layık” diye konuştu. Her türlü zorlu koşula rağmen Mersin’e hizmette asla topal ördek olmadıklarını ve diğer bir tabirle tazı gibi koştuklarını ifade eden Başkan Seçer, “Mutlaka demokrasi tecelli edecek, halkın iradesi hakim çıkacak. Benim partim iktidar olduğu zaman, benim Belediye Başkanlığımda, Mersinliler bakalım daha ne hizmetler görecek. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Bu kadar darlanarak, bu kadar ayağımızdan çekilerek, bu kadar engellemelere rağmen, kılı kırk yararak, şapkadan tavşan çıkararak, bunları yapabiliyorsak demek ki arkamızda adaletli bir bakış açısı olursa, sadece adaletli davranan bir hükümet olursa, bakın bakalım Mersin’de neler olacak” dedi.

“Kamu hizmetlerine şöyle bir dokunmamış binlerce aile var”

Göreve ilk geldiklerinde önceledikleri hizmetlerin başında sosyal politikalar geldiğini söyleyen Başkan Seçer, “Mersin’in sosyoekonomik olarak birden fazla yüzü var” vurgusu yaparak Mersin’in hem varsıl hem de paralel şekilde yoksul birçok insanın yaşadığı bir kent olduğunu vurguladı. Kamu hizmetlerinden şu ana kadar hiç yararlanmamış yüzlerce ailenin varlığına dikkat çeken Başkan Seçer, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için hayata geçirdiği projelerden dolayı bazı kesimlerden eleştiri aldığını da anımsattı. Seçer, “Bize ‘Çorbacı Başkan’ dediler. Varsın desinler. Dedik ki, önce insanların midesine, duygularına, acısına bakalım. Acısı olan, karnı aç olan, huzursuz olan, kışın üşüyen, hastası olan bir insanın, yol, kavşak, güzel güzel parklar umurunda olmaz. Benim olmaz. Önce canıma bakarım, karnım doyuruyor mu? Çocuklarımın karnı doyuyor mu? Hastam tedavi görüyor mu? Kışın evim ısınıyor mu? Mutfakta tencerem doluyor mu? Tok açın halinden anlamazsa, hele hele o ülkenin yöneticisi açın halinden anlamazsa, vay o ülkenin vatandaşına” ifadelerini kullandı.

“Biz sizlere hizmet için geldik”

Çeşitli alanlarda Mersin’e değer katan önemli hizmetlerinin olduğunu söyleyen Başkan Seçer, “Biz biliyorsunuz; kimsenin siyasi görüşüne, mezhebine, meşrebine, bölgesine, parasına, puluna bakmayız. Allah bilsin bakmayız. Genetik kodlarımız da yok. Dünya görüşümüzde yok. Partimizin anlayışında yok. Olsaydı; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ‘Cumhuriyet, bilhassa kimsesizlerin kimsesidir’ demezdi. Bizim anlayışımızda yok ama ben ayrımcıyım. Ben ‘kadın, çocuk, yaş almış yurttaş’ dendi mi ayrımcıyım. Onlara pozitif ayrımcılık yaparım. Ben Belediye Başkanı olarak; kentin abisiysem, babasıysam, kardeşiysem önce onlara bakacağım. Her şey yol değil, hep söylüyorum. Her şey imar rantı değil, bizim defterimizde yazmaz zaten öyle şeyler. Biz sizler için geldik, biz ‘kentimize bir şey katabilir miyiz’, onun için geldik” dedi.

“Buradan sonra Hal Tesislerimizi açacağız”

20 bin nüfuslu ilçe hüviyetinde olan Halkkent Mahallesi’ne çok güzel bir Merkez kazandırdıklarını dile getiren Başkan Seçer, Halkkent Sosyal Yaşam Merkezi’nin her aşamasının yakından takip ettiğini ve her aşamasının özenli ve kaliteli ilerlediğini anlattı. Açılışları peş peşe sürdüreceklerini ifade eden Başkan Seçer, “Buradan sonra Hal Tesislerimizi açacağız. Kurdali Mahallesi’nde 4 ay içerisinde temeli atılacak olan bu emsalde bir merkez yapacağız. Yine Alsancak Mahallesi’nde yapacağız. Orada yapılacak olan alanın üzerinde hukuki engeller var, onu kaldırmaya çalışıyorlar. Art arda gelecek ama burada bütün birimler var. Kreş, Taziye Evi, Kadın Atölyesi, Dershane, Okuma Salonu; burada her şey var. Burada yok yok ama biz bazı birimlere ayrı ayrı da açıyoruz” dedi.

“Eğitim olmazsa Türkiye bir adım mesafe alamaz”

Başkan Seçer, eğitimi çok önemsediklerini ve bu yönde projeler geliştirmeye devam ettiklerini belirtti. Seçer, “Eğitim olmazsa boşa konuşuyoruz. Eğitim olmazsa çocuklarımızı eğitemezsek, boşa konuşuyoruz. Türkiye bir adım mesafe alamaz. Her zaman söylüyorum. Eğitim önemli. Biz bilinmeyen gerçekleri çıkartacağız. Vatandaşım böyle bir anlayışa oy vermemeli. Vatandaşım bana somut ne vereceksin? ‘Ben vergi veriyorum.’ demeli. ‘Yolumu yapacak mısın?’ ‘Asgari ücreti medeni bir insanın yaşayacağı düzeye getirecek misin?’ ‘Bana toplu konut yapacak mısın?’ ‘Çocuğum iyi bir okulda eğitim görecek mi?’ ‘Sanatsal faaliyetler olacak mı?’ ‘Türkiye dünyada saygın bir ülke olacak mı?’ Vatandaşım bizden bunu beklemeli. Herkesin dinine, imanına, giyimine saygılıyız. Hele hele bir Belediye Başkanı bunları ağzına bile almamalı. Biz herkesi kucaklıyoruz. Tüm Mersinliler, herkes benim kardeşimdir” dedi.

“12 bin 23 öğrencimizin eğitim desteklerinin birinci taksiti bu akşam itibariyle hesaplarında olacak”

Seçer, Büyükşehir’in üniversite öğrencilerinin yararlandığı eğitim ve öğretim destekleri ile ilgili, “Eğitim deyince 12 bin 23 öğrencimiz bu yıl Mersin’den üniversiteyi kazanan öğrencilerimiz. Daha fazlası var ama bize müracaat eden 12 bin 23 öğrencimizin eğitim desteklerinin birinci taksiti bu akşam itibariyle hesaplarında olacak. Onlara mutlu yıllar diliyorum. Başarılı yıllar diliyorum, güle güle harcasınlar” ifadelerini kullandı.

“Erkek Öğrenci Yurdumuzu haftaya açıyoruz”

Gelecek hafta merkezde yer alan Erkek Öğrenci Yurdu’nun açılışını yapacaklarını söyleyen Başkan Seçer, “Gülnar’da 128 yataklı hem kızlarımız için hem erkek öğrenciler için açmıştık. Gülnar Toroslar’ın tepesi, Karaman’ın sınırı. Önemli olan eğitimde fırsat eşitliği. Gelir düzeyi düşük olan yurttaşlara dokunmak. Bakın Gülnar’da yurt açtık. Hani seçimde çok konuşmuşlardı ya ‘Bunlara oy vermeyin, bunların zihniyeti farklı’ diye. Şimdi Günarlı, Mutlu, Bozyazılı, Anamurlu, Silifkeli, Erdemlili biliyor ki; bu adamların böyle bir derdi yok. Bu adamların derdi her yere hizmet etmek. Şimdi anladılar. İkinci yurdumuz Merkez’deki eski üniversite hastanesi. 120 yataklı çok muazzam bir yurt oldu. Burada Sayın Genel Başkan Yardımcılarımızın da duymasını istiyorum. İnanılmaz derecede kamu binası atıl bir şekilde duruyor. Gereksiz bir şekilde bunlar orada dururken belediyeler de yeni bina yapıyor. Neden biliyor musunuz? Kurumlar arasında bu koordinasyon sağlanamıyor. Yani benim 10 tane, 20 tane binam var, ‘diğer kurumların ihtiyacı varsa alsın’ diye bir şey yok. Biz bu yurt yerini, üniversitemizden Sayın Rektör Hocamızdan o zaman talep ettik, ikilemedi. Eğitime önem veren bir kişiliği var. Biz bu yurdu yaptığımız gibi orada işlevsel olmayan, atıl olan bir kamu kaynağını da harekete geçirmiş olduk. Yani bir taşla iki kuş vurmuş olduk” diye konuştu. Başkan Seçer, Büyükşehir’in 17 Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezinde yaklaşık 6 bin 500 öğrencinin 296 öğretmen eşliğinde eğitim çalışmalarının devam ettiğini de anlattı.

Seçer, Halkkent Sosyal Yaşam Merkezi’nde bir Emekli Evi de olduğunu belirterek, “Emeklilerimiz her şeye layık. Hayatının en güzel günlerinde çalışacaksın, çocuğunu büyüteceksin, ülke ekonomisine katkı sunacaksın sonra da nağmerde muhtaç olacaksın. Bunu vicdanen kabul etmek mümkün değil. Buradan da emeklilerimize selam olsun” dedi. Merkez’de verilecek kursların detaylarını paylaşan Başkan Seçer, “Onun için evde bakım hizmetlerimizi geliştirerek sürdürüyoruz. 13 ilçemizde yaş almış yurttaşlarımız kimseye muhtaç olmasın. Bakın İngilizce kursu, hasta yaşlı bakım, tırnak süsleme ve makyaj kursları verilecek burada. Yine Türkçe eğitimleri de. Haldeki tesisimizde ise, bizim meslek edindirme kursları kapsamında otobüs şoförü, kişisel gelişim ve ilk yardım kursları başlıyor. Bütün vatandaşlarıma duyuruyorum” diye konuştu.

“Adres Okuma Salonu’nu önümüzdeki haftalarda açacağız”

Okuma salonları açtıklarını ve sayısını her geçen gün artırdıklarını belirten Başkan Seçer, Adres Okuma Salonu’nu önümüzdeki günlerde açacaklarını söyleyerek, “Okuma salonumuz, Adres Okuma Salonu’nu gördünüz mü? Kültürpark’ta denize nazır, 24 saat açık. Önümüzdeki haftalarda açılışını yapacağız. Şu anda faaliyete başladık ama açılışını henüz yapmadık. Burada da bir okuma salonu var. Toplamda bu 9’uncusu oluyor. Her yerde var. Bunun sayısını da arttıracağız. Şunu tespit ettik; çocuklarımızın evleri, o mekanları rahat ders çalışmaya uygun değil. Onun için her ilçede, özellikle dezavantajlı mahallelerde 3,5 liraya yemek yiyebilecekleri Mahalle Mutfakları’nı, çamaşırlarını bedava yıkayacakları Çamaşır Kafeleri’ni açtık. Öğrencilerimizin derslerini okuma salonlarında, ücretsiz çay kahve içerek yapmalarını istiyoruz” diye belirtti.

Tüm Mersinlilerin Başkanı olduğunu sözlerine ekleyerek konuşmasını sonlandıran Başkan Seçer, “Ben Cumhuriyet Halk Partili bir Belediye Başkanıyım. Bunu onurla söylüyorum ama herkesin belediye başkanıyım. Mersinliler benden mutluysa, Türkiye’de yaşayanlar da bizim iktidarımızdan mutlu olacak” diye belirtti.

Kuşoğlu: “Büyükşehir Belediye Başkanımız çok değerli hizmetler veriyor”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu da, hızla büyüyen Mersin’in bu tarz tesislere ihtiyacı olduğunu belirterek, bu açığı gören ve ona göre hizmet yapan Başkan Seçer’i tebrik etti. Kuşoğlu, “Ben ilk defa bir muhtarın açılışta konuşma yaptığını da görüyorum. Sayın Başkan tebrik ederim, ne kadar güzel. Çünkü muhtarlar doğrudan doğruya halka temsil ediyor, halk adına konuşmuş oldu muhtarımız. Sayın Genel Başkanım Kılıçdaroğlu’nun selam ve saygılarını iletiyorum. Burada bulunmaktan gerçekten çok mutluyum, çok güzel bir gün, çok güzel bir açılış. 41 kere müjde, 41 yeni açılış diyor. 3’üncü açılışmış. 41 kere maşallah. İnşallah bundan sonra böyle devam edecek. Bundan sonra 38 açılış söz konusu olacak. Spor Tesisleri de inşallah bundan sonra devreye girer. Çok ihtiyacımız var. Türkiye, şehirleri ile hızla kentleşen bir ülke. Mersin’de Türkiye’deki aşağı yukarı 20 küsur metropolden bir tanesi. Çok fazla nüfus alıyor. Köylerden, başka şehirlerden hızlı bir göç var Mersin’e. Dolayısıyla Mersin sürekli olarak büyüyor. Bu tür tesislere çok ihtiyaç var. Büyükşehir Belediye Başkanımız bunu görmüş. Çok değerli hizmetler veriyor. Biz de Ankara’dan takip ediyoruz. Gerçekten de kendisiyle gurur duyuyoruz” diye belirtti. Halkkent Sosyal Yaşam Merkezi’nin her yerde örnek olmasını temenni eden Kuşoğlu, “Belediyecilik demokrasinin en somutlaştığı alandır. Halkın doğrudan doğruya taleplerinin aktarıldığı, ihtiyaçlarının görüldüğü, nokta atış yapılabildiği yerdir. Burada da böyle ihtiyaçlar tespit edilmiş ki bu kompleks bina da çok güzel. Kreşten taziye evine kadar her şey var. İnşallah bu tür yatırımlar her yerde örnek olur, her yerde bu tür yatırımlar, projeler yapılır. Ben de burada olmaktan çok büyük mutluluk duydum” ifadelerini kullandı.

Açıkel: “Vahap Başkan Ankara’da büyük takdirle, sevgiyle ve gıptayla izleniyor”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, Başkan Vahap Seçer’in projelerinin Ankara’da gıptayla izlendiğini belirterek, “Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’dan size sıcacık selamlarımı ve saygılarımı gönderiyorum. Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. Vahap Başkanım, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazandığı günden bu tarafa durmadan büyük bir fedakarlıkla büyük bir çalışkanlıkla ve sizlerin desteği ve samimi sevgileri ile Tarsus’tan Anamur’a, Silifke’den Mut’a, Gülnar’a, Bozyazı’ya; tüm merkez ilçelerimizden Toroslar’a kadar hizmet götürüyor. Ankara’da büyük takdirle, sevgiyle ve gıptayla izleniyor. Onu bilmenizi isterim” diye konuştu. Tesisin, çocuklar, emekliler, gençler ve yaşlılar için oldukça önemli olduğunu sözlerine ekleyen Açıkel, “Çocuklarımız bizim için çok önemli. Çocukların okullarda aç kalmaması, iyi eğitim alması, kreşlerine erişimi, gençlerimizin geleceğe umutla bakabilmeleri, emeklilerimizin aynı şekilde onurlu bir emeklilik yaşayabilmeleri bizler için çok önemli. Bu bina ve buna benzer binalar Mersin’in her yerinde açılacak. ‘41 kere maşallah’ diyorum. Daha açılışlar devam edecek sanıyorum. Vahap Başkanımıza, emeği geçen tüm belediye ekibine saygılarımı, selamlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

“Çocuklar yoksulluktan kurtulursa yetişkin olduklarında babalarından, annelerinden o yoksulluk mirasını almayacaklar”

CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo, Mersin Büyükşehir’in sosyal projeler ile vatandaşlara dokunduğunu ifade ederek, “Biraz önce Muhtar Bey konuşurken dedi ki; ‘Burası emekçilerin ilçesi. Burada onurlu emekçiler yaşıyor.’ Gerçekten emekçiler onurludur. Bugün asgari ücret açıklandı biz yolda gelirken. Maalesef ki yine açlık sınırında yaşamaya devam edecek o emekçiler. Ama böyle projelerle bu çocukların buraya gitmesiyle bu projelerin ücretsiz ve halka açık olmasıyla bu onuru yaşatmaya Vahap Başkanım devam ediyorsunuz. Diğer projeleri de gördüm. Mahallelerde Mahalle Mutfakları var. Bir kreşi gezdik. İmkanı olmayan çocukların mahallelerinde erişilebilir kreşlerin olması, okulların olması, etüt merkezlerinin olması, özellikle çocuk projeleri çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü çocuklar yoksulluktan kurtulursa yetişkin olduklarında babalarından, annelerinden o yoksulluk mirasını almayacaklar. O yüzden binlerce kez teşekkür ederim” dedi.

“Mersin Büyükşehir Belediyemiz tam bir hizmet maratonu gerçekleştiriyor”

CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay, Mersin Büyükşehir’in her kesime ulaşacak projeleri bir bir hayata geçirdiğini belirterek, “Mersin Büyükşehir Belediyemiz tam bir hizmet maratonu gerçekleştiriyor. İcraat üstüne icraat yapıyor. Her gün Mersinimizin başka bir bölgesine yeni bir hizmet götürüyor. Hiçbir ayrımcılık yapmadan toplumun her kesimine ulaşıyor, eşit ve adil hizmet götürüyor. 7’den 70’e tüm yurttaşlarımızın hayatına güzellikler, kolaylıklar katacak olan Halkkent Sosyal Yaşam Merkezi’nin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım ise konuşmasında kentin sosyal hizmetlerine hizmet edecek bir tesisin açılışının gerçekleştirdiklerini belirterek, “Halkkent Sosyal Yaşam Merkezi’mizde kreşimize gelen öğrencilerimizden emeklilerimize kadar her yaş grubunun ihtiyaçlarına hizmet edecek bir tesis oluşturduk. Sosyal Yaşam merkezimizde YKS ve LGS hazırlık merkezlerimiz Mercek mesleki edindirme kurs merkezimiz, taziye evimiz, okuma salonumuz, emekli evimiz ve çocuk gelişim merkezimiz vardır. Bu bina hepimiz için hayırlı olsun” diye konuştu.

Halkkent Mahallesi Muhtarı Mehmet Çetin, mahallesinin emekli ve emekçi vatandaşların yoğun olarak yaşadığı bir bölge olduğunu söyledi. Başkan Vahap Seçer’den taziye evi istediğini ancak Başkan Seçer’in yaptığı incelemenin ardından sosyal yaşam merkezi yapılmasının daha uygun olacağını söylediğini aktaran Muhtar Çetin “Başkanımız burada emekli ve emekçi insanların olduğu için ‘Daha geniş kapsamda düşünelim’ dedi. Böyle devasa bir bina yaptı” dedi.

Konuşmaların ardından Halkkent Mahalle Muhtarı Mehmet Çetin Başkan Seçer’e mahalleye kazandırdığı hizmetler için teşekkür ederek, plaket takdim etti. Başkan Seçer, protokol üyeleri ile birlikte Merkez’in açılış kurdelesini keserek Merkez’i gezdi. Başkan Seçer’i ilgiyle karşılayan Merkez’deki öğrenciler hizmetler için teşekkür etti.