Golden Orkide Awards Of The Years’ta sunucular belli oldu!

İSTANBUL (İGFA) – 2023 yılının en iyi ödül törenlerinin arasında olması beklenen 4 Temmuz’da düzenlenecek Golden Orkide Awards Of The Years’ta Sunucular Oksana Kuznetsova ve Şenol İpek oldu.
Kırmızı halı röportajlarını ise Nevide Çiçek ve Sevtap Gül yapacak. Geceye gelen davetliler kokteylde O Ses Türkiye yarışmasına katılmış ve tekrar davet edilmiş Yeşil Kasaba’nın muhteşem repertuvarının olduğu canlı performansı ile keyifli anlar yaşayacak
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