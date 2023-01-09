Gölcük’te sokak hayvanları ‘rehabilitasyon merkezi’ne kavuşuyor

KOCAELİ (İGFA) – Gölcük Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, kısa bir süre içinde can dostlarının kullanımına açılmaya hazırlanıyor.
İhsaniye Stat Caddesi’nde, 5 bin metrekare alanda yer alan projede; klinik, kafeterya binaları, otopark ve köpek evleri tamamlandı.
Çevre düzenleme çalışmaları devam eden proje; bina içi malzeme ve kliniklerde kullanılacak cihazların temin edilmesi ile tamamen hazır hale gelecek.
PROJEDE NELER VAR?
Gölcük’te sokak hayvanlarının ihtiyaçlarının karşılanacağı projede; sokak hayvanları için klinik binası, kedi ve köpekler için sahiplendirme ve tedavi alanları, kafeterya, oturma alanları, çocuk oyun parkı, yapay gölet ve ağaçlandırılan alanlar yer alacak.
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