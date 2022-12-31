Gölcüklü ressamın tutkusu İstanbul'a taşındı

20 yıllık tutkusunu geliştirerek ilk sergisini Gölcük’te açan emekli Deniz Astsubay İsmet Çetin, ikinci sergini İstanbul’da sanatseverlerle buluşturdu.

KOCAELİ (İGFA) – Emekli Deniz Astsubay İsmet Çetin; 20 yıldır tutku ile kendisini geliştirdiği resim sanatında ilk karma resim sergisini, Gölcük Belediyesi’nin katkılarıyla Değirmendere Sanat Galerisi’nde açmıştı. Sanatına olan tutkusunu fırçasıyla yansıtmaya devam eden Çetin, ikinci sergisini Üsküdar Altunizade Kultur ve Sanat Merkezi’inde, 4 ressam arkadaşı ile birlikte açtı. “Renklerin Ahengi” adlı sergide Çetin’in hayvan resimlerinden oluşan eserleri yanı sıra ressamlar Oya Dinçer, Yüksel Kılıçoğlu, Reyhan Aydın ve Esin Derdimet’in birbirinden güzel eserleri sergilendi.

Yaklaşık 75 karma eserin yer aldığı ve 6 gün açık kalan sergi sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Ressam arkadaşları ile birlikte eserlerini İstanbul’da sergilemenin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen İsmet Çetin, destekleri için Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’e teşekkür etti.

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