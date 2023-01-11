Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesi Futsal’da Kocaeli şampiyonu oldu

KOCAELİ (İGFA) – Spor Kenti Gölcük, amatör spor dallarında başarılarına her geçen gün yenilerini eklemeye devam ediyor. Son olarak Hasan Gemici Spor Salonu’nda oynanan final müsabakasını kazanan Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesi Futsal Kız Takımı Kocaeli Liseler Arası Futsal Şampiyonu oldu. Final maçını tribünden takip eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, şampiyon kızların mutluluğuna ortak oldu.

BAŞKAN SEZER ŞAMPİYON KIZLARI TEBRİK ETTİ

Final müsabakasının ardından şampiyon takıma kupa ve madalyalarını takdim eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “2018 yılında İsrail’de yapılan Dünya Şampiyonası’nda da Dünya 2.si olarak gururumuz olan Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesi Futsal Kız Takımımızın başarılı sporcularını, Antrenör Hasan Alemdar ve teknik ekibi, Okul Müdürü Kanber Kesercioğlu’nu canı gönülden tebrik ediyor, şubat ayında yapılacak grup müsabakalarında da üstün başarılar diliyorum” dedi.