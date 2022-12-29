Gebze Zabıtası’nda yılbaşı öncesi denetimler

KOCAELİ (İGFA) – Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yılbaşı tedbirleri kapsamında ilçede faaliyet gösteren içkili lokanta, tekel büfe ve kuruyemişçileri denetliyor.

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler denetimlerde işyeri temizliği, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı, vatandaşların sağlıklı ve hijyenik şartlarda üretilmiş ürünleri tüketmesi için tüketime sunulan gıdaların sağlıklı olup olmadığı, tüketime sunulan içki mamullerinin bandrollü ve son kullanma tarihlerine uygun satışa sunulup sunulmadığı, gerekli muhafaza koşullarının sağlanıp sağlanmadığı, işyerlerinde ticari faaliyet gösterebilmesi için temin edilmesi gereken İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ve işletme belgelerinin alınıp alınmadığı gibi hususları kontrol ediyor.

Kurallara uymayan iş yerlerine idari yaptırımların uygulandığı denetimlerin devam edeceğini dile getiren Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri; vatandaşların karşılaştıkları olumsuz durumlara ilişkin şikâyetlerini Alo 174 Gıda hattı ve 0 262 642 04 30 nolu telefon ile Zabıta Müdürlüğüne ve İlçe Tarım Orman Müdürlüğüne bildirmeleri çağrısında bulundu.