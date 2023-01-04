Gaziantep’te sertifikalı esnafa yüzde 60 vergi indirimi

GAZİANTEP (İGFA) – Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, OPET ve Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odası iş birliğinde Kültür Yolu’nun hem çehresini değiştirecek hem de hijyen eğitimlerinin olacağı “İşimiz Temiz Gaziantep Kültür Yolu Dönüşüm Projesi” lansmanı Hışvahan Restoran’da yapıldı.

Kapsam ve yöntem bakımından Türkiye’de ilk olacak Gaziantep Kültür Yolu Dönüşüm Projesi kapsamında Kültür Yolu ve çevresindeki 62 işletme başta olmak üzere gıda, konaklama ile ulaşım sektörlerindeki mikro işletmelerin, hijyen, temizlik, müşteri memnuniyeti, atık yönetimi ve sürdürülebilirlik konularında eğitimler alarak kalıcı bir tutum değişikliği sağlanması hedefleniyor.

Proje çerçevesinde özel oluşturulacak sınıflarda bölge esnafı ve çalışanlar, OPET ile beraber hijyen odaklı 8 saatlik İşimiz Temiz Projesi eğitimlerini alacak. Eğitim sertifikasını alan çalışanlar çıraklık sertifikası almasına gerek kalmadan kalfalık sınavlarına girebilecek, Europass Belgesi için kolaylık sağlanacak.

Eğitimlerin yanı sıra OPET’in danışmanlığında, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür Yolu’ndaki işletmelerin ve hizmet alanlarının kullanımına yönelik mimari düzenlemeler yapılacak. Gaziantep’e özgü dokunuşlarla Kültür Yolu bütünleşik bir yapıya kavuşacak.

ŞAHİN: BU İŞ, ÖZÜMSEME VE ZİHİNSEL DÖNÜŞÜM

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, lansmanda yaptığı konuşmada, dünyada artık zenginlik ölçeğinin beşeri sermaye olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Hijyen olmadan hizmet olmaz. Dünya sürdürülebilirlik diyor artık. Bu işi esnafımızın sahiplenmesi, eğitimlere destek verilmesi, uluslararası dili ve sertifikasyonu başarmamız gerekiyor. Biz uygulayıcıyız. Ramazan geliyor. Bizim bu işi hızlı bir şekilde yapmamız lazım. Bir kişinin yaptığı yanlış, bütün emeği ekmeği küçültür. Bu iş, özümseme ve zihinsel dönüşüm. Başarırsak bizi kimse durduramaz. Biz de İlan Reklam Vergisi’nde yüzde 60 indirim sağlayacağız. Belgeyi getirenin maliyetini aşağı çekeceğim. Biz bunun cazibesini sağlayalım. Bu çalışmalar için esnafımızdan hiçbir para almayacağız. Eğitimleri, malzemeleri bize düşen ne varsa yapacağız. İlk uygulamayı da Ramazan’da yaşanacak yoğunluktan dolayı ciğercilerden başlatacağız. Bu bir ekonomi ve istihdam demek.”

Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmet Özcan ise projenin uygulayıcılarından biri olarak memnuniyetlerini dile getirerek, sertifikayı alan işletmelerden üyelik aidatı alınmayacağını müjdeledi.

Konuşmalar sonrasında projenin protokolü imzalandı.