GAGİAD, 50 öğrencinin hayalini gerçekleştirdi

GAZİANTEP (İGFA) – Geleceğe katkı sağlamak adına çalışmalarını sürdüren GAGİAD, öğrencilerden aldığı mektuplarla 50 öğrencinin hayalini gerçekleştirdi.

GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, dağıtım törenindeki konuşmasında, Gaziantep ve bölgesinin ekonomik hayatına dokunurken kentle de yakın ilişkiler kurmaya çalıştıklarını söyledi.

Bu kapsamda Sosyal Dayanışma ve Doğa Komisyonu tarafından sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildiğini ifade eden Koçer, “Biz her zaman eğitim ve çevre konusunda kucaklayıcı olmaya çalışıyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğinin oluşması için çaba gösterirken daha yeşil bir dünya için de çalışmalar hayata geçirdik. Çünkü geleceğe yapılacak en önemli yatırımın çocuklar ve doğa olduğunu biliyoruz. Bu anlamda eğitim ve çevre fonumuzda bu alanlarda yatırımlar yapmaya, şehrin ihtiyaçlarına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bugün de çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirerek güzel bir dayanışma örneği sergiledik. Çünkü birlik ve beraberliğimizi artırarak, yarınların bugünden daha güzel olacağına inanıyoruz.” diye konuştu.

Çocukları geleceğin teminatı olarak gördüklerini anlatan Koçer, çalışmaya destek veren dernek ve komisyon üyelerine teşekkür etti.