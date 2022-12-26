Fransa Elçisi Dışişleri’ne çağırıldı – İGF HABER

ANKARA (İGFA) – Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro, Dışişleri Bakanlığı’na çağırıldı.
Büyükelçiye, kara propagandadan duyulan rahatsızlık iletildi.
Diplomatik kaynaklar, Paris’teki saldırıları bahane edilerek terör örgütü PKK/YPG’lilerin başlattıkları kara propgandaya Fransız siyasetçilerin alet olmalarından duyulan rahatsızlık iletildi.
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