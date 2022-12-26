Fransa Elçisi Dışişleri’ne çağırıldı – İGF HABER

ANKARA (İGFA) – Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro, Dışişleri Bakanlığı’na çağırıldı.

Büyükelçiye, kara propagandadan duyulan rahatsızlık iletildi.

Diplomatik kaynaklar, Paris’teki saldırıları bahane edilerek terör örgütü PKK/YPG’lilerin başlattıkları kara propgandaya Fransız siyasetçilerin alet olmalarından duyulan rahatsızlık iletildi.

Kaynak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  1. Fransa Elçisi Dışişleri’ne çağırıldı – İGF HABER için yorumda bulun
    26 Aralık 2022  

    Fransa Elçisi Dışişleri’ne çağırıldı – İGF HABER için henüz bir yorumda bulunulmamış! Hemen üst alanda bulunan formu kullanarak Fransa Elçisi Dışişleri’ne çağırıldı – İGF HABER için ilk yorumu yapabilirsin.