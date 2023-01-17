Fırtına Ordu sahillerini vurdu – İGF HABER

ORDU (İGFA) – Ordu’da geçtiğimiz günlerde denizdeki fırtınanın etkisiyle dev dalgalar oluşması sonucu Altınordu ve Perşembe ilçesindeki rıhtım bölgeleri büyük zarar gördü. Fırtınanın etkili olduğu ilk andan itibaren Büyükşehir Belediyesi ekiplerince güvenlik önlemi alınan ve girişlere kapatılan rıhtımdaki hasarlar, fırtınanın dinmesi ile ortaya çıktı.

Dalgaların büyük zarar verdiği Altınordu ve Perşembe ilçesindeki rıhtım ve kıyı şeridinin onarılması için harekete geçen Ordu Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekipleri mermer, ahşap zemin ve elektrik kabloların yenilenmesi için çalışmalarına devam ediyor.