Filenin Sultanları’na yeni başantrenör – İGF HABER

İSTANBUL (İGFA) – Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), A Milli Kadın Voleybol takımının başına İtalyan çalıştırıcı Daniele Santarelli’nin getirildiğini duyurdu.
Santarelli, 2022 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası’nda Sırbistan’la şampiyonluk yaşamıştı.
Anlaşmanın detayları gelecek hafta Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Daniele Santarelli’nin beraber düzenleyeceği basın toplantısıyla duyurulacağını belirtildi.
Federasyon, resmi internet sitesi aracılığıyla İtalyan başantrenörün antrenörlük kariyer ve başarılarının yanı sıra milli takım kariyer ve başarılarını sıraladı.
Filenin Sultanları’nın yeni başantrenörü Daniele Santarelli! ???? İşte İtalyan başantrenörün kariyerinde elde ettiği başarılar… ???? pic.twitter.com/u6HWHHTlSW
— Türkiye Voleybol Federasyonu (@TVForgtr) December 27, 2022
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