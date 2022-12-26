Filenin lideri Milas deplasmandan galibiyetle döndü

MUĞLA (İGFA) – Ligin 13. hafta karşılaşmasında İstanbul Haldun Alagaş Spor Salonu’nda oynanan mücadelede ilk seti 22-25 ikinci seti 18-25 kazanan temsilcimiz üçüncü setten 25-23 mağlup ayrıldı. Dördüncü sette toparlanan Mila, rakibine karşı üstün bir oyun sergileyerek setten 17-25 maçtan ise 3-1’lik skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 36’ya çıkaran Milas Belediyespor galibiyet serisini de 12 maça çıkardı. En yakın rakibi Rest Property Alanya takımı önünde 5 puanla liderlik konumunda bulunan Milas, şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüyor.

İstanbul deplasmanında takımı yalnız bırakmayan ve maçı Muğlalılar Derneği üyeleriyle birlikte takip eden Milas Belediye ve Milas Belediyespor Kulüp Başkanı Muhammet Tokat galibiyetin ardından sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Başkan Tokat, “İstanbul’da tribün “Milas…Milas…” diye inledi; takımımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni deplasmanda 3-1 yenerek liderliğini sürdürdü… Takımımızı kutluyor;maç boyunca takıma harika bir destek veren Muğlalılar Derneği üyesi hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum…”dedi.

Takım, 14. hafta maçında kendi evinde Aydın B.Şehir Bld takımıyla karşılaşacak.

7 Ocak 2023 Cumartesi günü Milas Belediyesi Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak olan müsabaka saat 15’te başlayacak.