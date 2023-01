Faik Tunay’dan Altılı Masa’ya: Her mikrofon uzatana konuşmayın!

SADİYE GÜRSOY- CAN SEZER / BURSADA BUGÜN

BURSA (İGFA) – Bursada Bugün Özel’in konuğu Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Faik Tunay oldu. Aysın Komitgan’ın, “Çiftçi ve hayvancılıkla uğraşanlarlar feryattalar, tarım politikaları son yıllarda başka bir yere mi evrildi? Hayvan bakıcıları sektörden hemen uzaklaştı, neden?” sorusu ile başlayan programda Tunay, soruya ilişkin olarak, “Bu soruyu babamla beraber de çok tartıştık. O kadar yanlış o kadar hatalar yapıldı ki. Ben size bir ortalama vermek istiyorum. Gübrenin, ilacın, veterinerlik hizmetlerinin, danalara yedirilen yemin ortalama zam artışı 2 yıl içerinde, yüzde iki yüz elli. Peki ben soruyorum köylünün, çiftçinin verdiği çiğ süt yüzde iki yüz elli, 2 senede arttı mı?” dedi.

Tunay’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

4 sene yurtdışında yaşadım. İngiltere, Frsansa, Almanya, Japonya hepsi tarımdan kazandıkları paraları sanayiye yatırdıktan sonra sanayileşmişler. Yani hepsinin kökeni tarım.

AK Partililere şöyle kızıyorum, büyük günahları var. Sizin çoluğunuz çocuğunuz burada yaşamayacak mı? 10 sene sonra taş mı yiyeceğiz? Bunlar birilerine söz verdiler tarım ve hayvancılığı bitireceksiniz.

Örnek vermek istiyorum, et fiyatları artışta. Kesim fiyatları arttı şu anda, kasaptaki et fiyatları da artıyor normal olarak. Peki çare nedir? Üreticiyi desteklemek, yerli üretimi artırmak. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? İthalat açıcaklar. İthalat çare değil. Tarım ve hayvancılık sektörü can çekişme noktasını da geçti. Yoğun bakımda gün sayıyor. Fakat iktidar hala inatla inşaat ve beton sevdasından vazgeçmiyor.

İHA, SİHA konusu takdir ediyoruz. Bizim bütün partilerimiz ise helal olsun diyor. Orada gösterdiğiniz kararlılığı, tarım ve hayvancılıkta neden göstermiyorsunuz?

Konut projesi ile ilgii konuya değinen Tunay, “Bu fiyat artışlarıyla beraber bu insanların ev sahibi olması mümkün değil. 5 milyon üzerinde insan başvurdu. toplam 500 bin kişiyi ev sahibi yapacaklar. Eee nasıl olacak peki? Gerçekler ortada.

6’LI MASAYA ÇAĞRI

Ben CHP sayesinde milletvekili oldum ama şu bir gerçek Anadolu’da hala CHP algısı pozitif değil. Sayın Kılıçdaroğlu elinden geleni yapıyor bu algıyı değiştirmek için ama başarılı olamıyor. Bu algının değişmesi lazım, bizim merkez sağın marka partisi olarak sorumluluğumuz daha fazla. Sorumluluğumuzun da bilincindeyiz. Biz seçmene diyoruz ki bize de kulak verin. Bizim karnemiz çok iyi. Menderesiyle, Özalıyla çok iyi. Bizler bunun üzerine bir şeyler koyacağız.

Dertleri şu; birileri güçlensin istemiyorlar. Anadolu’da meshepçilik üzerinden politika yapılıyor. Kemal beyin alevi kimliği üzerinden politika yapılıyor. 2019’da Kemal bey bu oyunu bozdu. İttifakı kurdu. İstanbul, Ankara, Adana AK Parti’nin elinden alındı. Bu yüzden 6’lı masayı dağıtmak istiyorlar. Bu yüzden 7. ortağınız HDP deniyor.

Buradan 6’lı masanın tüm bireylerine sesleniyorum, herkes aklını başına alsın. Her mikrofon uzatıldığında konuşmayın.

SEÇİM SÜRECİ

2002 seçimlerine giderken hiç kimse AK Parti’nin iktidar olacağını düşünmüyordu. O seçimlerde Genç Parti 7.3 aldı o da bir sürprizdi. Ben bu seçimde de çok büyük bir sürpriz olacağını düşünüyorum. Neden derseniz, yüzde 20 ile 25 arasında kararsız bir seçmen var. Bunu anket şirketleri söylüyor. Bu siyaset açısından büyük bir tehlike demek. Çünkü neyin ne olacağını kestirmek çok güç. Bu yüzden işi sıkı tutmak lazım. Kapı kapı dolaşmak lazım. Muhalefet olarak bizim çözüm önerilerimizi sunmamız. 30 Ocak’ta lansmanımız var. Bu lansmanda tüm alanlarda ne düşündüğümüzü herkesle paylaşacağız. 6’lı masanın arkasında da çok büyük bir ekip var. Herkesin bu konuda hakkaniyetli davranacağını düşünüyorum. Bu süreçten sonra da ortak adayımızı açıklayacağız. Bundan sonra 6’lı masa tek ses olmak zorunda.

Kavgadan kutuplaşmadan bıkan vatandaşa bir alternatif sunuyoruz biz. 6’lı masanın hep dağılacağını düşünüyorlar ama çok beklerler 6’lı masa dağılmayacak. Çünkü bu masadan kalkar çok ağır bir siyasi bedel öder herkes bunu farkında.

İYİ Parti’nin üzerine oynuyorlar, DP’nin üzerine oynuyorlar ama olmuyor. Masanın 7. ortağı HDP diyorlar ama gidiyorlar Anayasa değişikliği teklifi için terörist dedikleri partinin kapısına gidiyorlar. Bu görüşme bizim elimizi çok rahatlattı. Bundan sonra bir AK Partili gelip bana gelip sen HDP ile görüşüyorsun diyemez. Biz görüşmüyoruz ama kapısına giden sizsiniz.

Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerinden birine gideceğiz. İftiralar, yalanlar her şeye şahit olacağız. Burada çelik gibi sağlam duran, çözümlerini halka iyi anlatan ipi göğüsleyecek.

DP, BURSA’YI NASIL GÖRÜYOR?

Bursa’da bir kahveye girdiğimizde insanlar önce kırat diyor. Geçmişte kırata oy verdik diyor ama kopmuşlar, uzaklaşmışlar. Bizim DP olarak Bursa’da kendimizi anlatmamıza gerek yok. Çünkü geçmişimiz belli, hizmetlerimiz belli. Yeter mi yetmez biz bunun üzerine bir şeyler koymaya çalışıyoruz. Biz geçmişini onurlandırıp geleceği düşleyen bir partiyiz. Bu seçimlerde DP olarak maksimumum verimliliği elde edeceğiz. Öldü dedikleri DP geçtiğimiz seçimlerde neredeyse iki belediye kazanacaktı Bursa’da. Bursa’da bu damar, bu enerji var. Demokrat Parti teşkilatları çok büyük tramvalar yaşamış bir parti buna rağmen hala ayaktayız. Buradan söylüyorum AK Parti 10 sene daha ayakta duramaz, dayansın ben siyaseti bırakacağım. Kökü yok çünkü.

Bursa bizim için çok önemli bir şey. Bir günlük ziyaretten ne olur? Bursa’ya 100 gün ayırsanız yine yetmez. Bizim önümüz açık yeter ki biz hata yapmayalım.