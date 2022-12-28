EYT düğümü çözüldü… Yaş sınırı yok

ANKARA (İGFA) -EYT düzenlemesinde sona gelindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenlemenin kapsamıyla ilgili açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 milyon 250 bin kişiyi kapsayan düzenlemede EYT yaş sınırı olmayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:

Yaş şartı olmadan emekliliğe imkan sağlayan düzenlemeyi eski sistemdeki SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli kılıyoruz.

2 milyon 250 bin vatandaşımız emeklilik hakkına kavuşuyor

Her yıl istihdamına 1 milyon kişi ekleyen bir ülke olarak dengeyi korumayı başarıyoruz. 2 milyon 250 bin vatandaşımız da emekliliğe kavuşuyor. Borçlanma işlemleri de zaten başlatıldı.

Yeni düzenleme ile sistemin mali yükünü dengeleyecek çalışmaları da yaptık. Hemen emekli olmak istemeyenler için ayrı bir düzenleme hazırlıyoruz.

Emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam edecek vatandaşlarımız için sosyal sigorta prim teşviki getiriyoruz. İşveren için kredi desteği yapılacak. Her vatandaşımızın emeğine ihtiyacımız var. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edecek vatandaşlarımız için düzenleme getiriyoruz.