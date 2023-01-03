Erken seçim tartışmaları… ‘Seçim tarihi az geriye çekilebilir’

ANKARA (İGFA) – AK Parti’den seçim tarihine ilişkin beklenen açıklama parti sözcüsü Ömer Çelik’ten geldi

Seçim takvimi ile gündemin 18 Haziran’da yapılması yönünde olduğunu kaydeden Sözcü Çelik, “18 Haziran’da çıkabilecek sorunlar, vatandaşlarımızın seyahatte olabilmesi nedeniyle bir değerlendirme yapılıyor. Bu tabii erken seçim anlamına gelecek bir değerlendirme değil. Tarihin az geriye çekilmesi için değerlendirme yapılıyor. Kesin bir karar olduğu zaman sizinle paylaşacağım” dedi.