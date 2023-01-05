Erdoğan-Zelenskiy görüşmesi… Arabuluculuk görevine hazırız

ANKARA (İGFA) – İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye’nin Ukrayna’ya insani yardım ve enerji konusunda sağladığı destek ile tahıl koridorundaki gelişmeler ele alındı.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı barışın tesisi için Türkiye olarak kolaylaştırıcılık ve arabuluculuk görevini üstlenmeye hazır olduklarını ifade etti.

Esir değişimi konusundaki çalışmalarının devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zaporijya Nükleer Santrali konusunda yürütülen süreci hızlandırmak için de diplomatik katkı sağlayabileceklerini dile getirdi.

Hatırlanacağı gibi, Erdoğan bugün sabah saatlerinde de Putin ile görüşme yapmıştı.

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    5 Ocak 2023  

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