Erdoğan çiftinden özel hastanede hasta ziyareti

İSTANBUL (İGFA) –Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da hasta ziyareti gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı’ndan aktarılan habere göre, hastanede hasta ziyaretinde bulunan ve hasta yakınlarıyla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, vatandaşlarla ve hastane personeliyle fotoğraf çektirdi.

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  1. Erdoğan çiftinden özel hastanede hasta ziyareti için yorumda bulun
    25 Aralık 2022  

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