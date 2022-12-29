EPDK’dan İstanbul’a ‘gaz’ ayarı! Doğal gaza indirim geliyor

İSTANBUL (İGFA) – İstanbul’da konutlarda kullanılan doğal gaz fiyatına 1 Ocak’tan itibaren yüzde 12 indirim yapılacağı duyuruldu..

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK)’nın İGDAŞ’ın dağıtım bedellerinde yaptığı indirim 1 Ocak 2023 itibarıyla geçerli olacak.

Söz konusu haberi İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu duyurdu.

AK Partili Göksu, “İstanbullulara büyük bir müjdeyi vermenin sevincini yaşıyoruz” diyerek yaptığı paylaşımında, “İstanbullulara büyük bir müjdeyi vermenin sevincini yaşıyoruz. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) yaptığı tarife düzenlemesiyle, İstanbul’da yüzde 12 olmak üzere bazı illerimizde de değişen oranlarda doğalgaza indirim yapıldı. Hayırlı olsun olsun İstanbul” ifadelerine yer verdi.