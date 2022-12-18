Emniyetin huzur uygulamasında 883 düzensiz göçmen yakalandı

ANKARA (İGFA) – İçişleri Bakanlığı’nın resmi interner sitesinden alınan bilgiye göre Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri sorumluluk bölgelerinde Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri ile birlikte düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla huzur uygulaması yaptı.

Uygulama; yabancı uyruklu şahısların kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar ve balıkçı barınakları, toplu taşıma durak ve istasyonlarında 32 bin 618 personel ve 9 bin 651 ekip ile 7 bin 424 noktada gerçekleştirildi.

Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur uygulamasında; 5 bin 417’si metruk bina olmak üzere toplamda umuma açık yer, terminal ve diğer yerler olmak üzere 18 bin 909 mekanda kontrol yapıldı. Kontrol edilen mekanlarda 6’sı yabancı uyruklu olmak üzere toplam 14 organizatör gözaltına alınırken, 883 düzensiz göçmen yakalandı. 57’si yabancı uyruklu, 8’i terör örgütü üyesi/iltisaklısı olmak üzere toplam 661 aranan şahıs tespit edilirken, 494’ü yabancı uyruklu ve 78’i Türk vatandaşı olmak üzere toplamda 572 şahsa idari yaptırım uygulandı.