Ege’de korkutan bir deprem daha!

İZMİR (İGFA) – AFAD’dan alınan bilgiye göre, sat 9.50’de merkez üssü İzmir’in Buca ilçesi olan 3,5 büyüklüğünde meydana gelen deprem ardından Ege Denizi’nde Çanakkale Ayvacık’ta 3,6 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.
Saat 10.28’de meydana gelen depremin yerin 10,55 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Ege Denizi’ndeki deprem Çanakkale ve İzmir’in çevrelerinden de hissedildi.
Şu ana kadar AFAD ve diğer kurumlara herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
Büyüklük:3.6 (Mw)
Yer:Ege Denizi – [10.70 km] Ayvacık (Çanakkale)
Tarih:2023-01-15
Saat:10:28:41 TSİ
Enlem:39.396 N
Boylam:26.321 E
Derinlik:10.55 km
Detay:https://t.co/y4KdgJPTpP@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 15, 2023
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