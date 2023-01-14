Efes Selçuk’ta kadın girişimciler sertifikalandı

İZMİR (İGFA) – Konrad-Adenauer- Derneği Türkiye Temsilciliği tarafından desteklenen Kadın Girişimciliği Projesi kapsamından düzenlenen eğitimi tamamlayan 35 kadın sertifikalarını Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’den aldı.

Eğitmen Cüneyt Örkmez tarafından verilen 40 saatlik eğitim ile kadınların etkin bir biçimde iş hayatında yer almaları ve girişimci yönlerini geliştirmeleri hedeflendi.

Kooperatif girişimciliği yanı sıra kendi işini kurmak isteyen kadınları da desteklemeyi amaçlayan eğitim programına katılan kadınlar memnuniyetlerini dile getirdiler.

Eğitimin gerçekleştirilmesine verdiği destekten dolayı Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’e teşekkür eden Cüneyt Örkmez; “Bu eğitim Efes Selçuk Belediyesi ve Konrad-Adenauer- Derneği’nin ortak bir çalışması. Bir yerde yaşayan insanların yaşadıkları yerin sorunlarına sahip çıkması, aynı zamanda orada sosyal ve ekonomik canlılık yaratabilmesi için biraz daha sorumluluk alması gerekiyor. Bu anlamda yapılan çalışmaların toplum nezdinde sonuç verebilmesi için eğitimin önemine inanıyorum” dedi.

YETENEKLİ KADINLARIN OLDUĞU BİR KENTTESİNİZ

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel eğitime katılan tüm kadınlara ve eğitim verenlere teşekkür ederek; “Burada girişimciliğe dair, kadın girişimciliğine dair anlatılan her şeyin çok önemli olduğunu ifade etmek lazım” dedi. Kooperatifçiliğin önemine değinen Başkan Ceritoğlu Sengel; “Yerel ekonominin canlanması ve desteklenmesinin sadece yerel yönetimlere bırakılması mümkün değil. Bu algının tüketici boyutunda da anlaşılabilmesi çok önem arz ediyor. Ama Efes Selçuk’ta biz şanslıyız. Çünkü çok yetenekli kadınların olduğu bir kenttesiniz. İlham veren kentin ilham veren kadınlarıyla bir aradasınız. Bence bu eğitimlerin bu kadar keyifli geçmesinin sebebi biraz da bu eğitime katılan kadınlardır” dedi.