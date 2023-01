Düzce’nin suyu 3 kaynaktan alınacak

Alparslan Efe DEMİR (DÜZCE İGFA)

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün 3,5 yıldır üzerinde çalıştığı ve şehir merkezi içme suyu teminin kesintisiz, sağlıklı şekilde sağlanması amacıyla “Düzce İçme Suyu Regülatör ve İsale Hattı Alt Yapı Projesi”nin işe başlama töreni yapıldı.

Düzce’de içme suyu şebekesine kaynak sağlayan su alma Regülatörü ve bağlantısı geçen yaz döneminde yaşanan ve şehrin büyük bölümünü etkileyen sel felaketi sonucu büyük hasar görmüştü. Hasarın kısa sürede giderilmesi ile birlikte şehrin tamamına su verilmişti. Bu gelişmeler sonucunda Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, göreve geldiği ilk günden itibaren büyük önem verdiği içme suyu hattı yenileme yatırımları konusunda çalışmalarını hızlandırdı. Tüm şehrin alt yapısını yenileme planı ile hazırlanan 650 Milyon TL tutarındaki projenin ilk adımı bugün atıldı.

Düzce içme suyu şebekesinin kaynağını oluşturan Uğur Suyu üzerinde daha önce hasar alan Regülatöre ek olarak hazırlanan Yeni Su Alma Regülatörü, şehrin 30 yıllık su ihtiyacını karşılayacak kapasiteye sahip olacak. Gelecek yaz aylarında tamamlanması planlanan çalışma kapsamında; bin 100 mm ve 500 mm olmak üzere 2 adet Regülatör, bu hatlara bağlı toplam 5 bin 650 metre çelik boru isale hattı, terfi istasyonu ve 1000 metreküp kapasiteli su deposu inşa edilecek.

Şebekeye giren suyu yıllık 27 Milyon metreküp seviyesine taşıyacak yatırımın ardından ihalesi yapılan ve günde 130 bin metreküp su akışı sağlayacak yeni arıtma tesisinin de inşasına başlanacak.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün ev sahipliğinde düzenlenen işe başlama törenine Düzce Valisi Cevdet Atay, DSİ 5. Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu, ilçe belediye başkanları, TSO Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanları, AK Parti Teşkilatları, kamu kurum amirleri, İGM üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

DÜZCE’YE 3 KAYNAKTAN SU ALINACAK

Törende konuşma yapan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, içme suyu şebekesinin iyileştirilmesi konusunda DSİ ve İller Bankası ile koordine içinde çalıştıklarından söz ederek sürecin başlangıcı konusunda bilgi verdi. Başkan Özlü konuşmasında şu şunları söyledi;

“Düzce İçme Suyu Şebekesi İhalesi 2 kısımdan oluşmakta; biri DSİ kaynakları ile yapılacak olan kısım diğeri İller Bankası kredisi ile yapılacak olan kısım. Birinci kısımda toplamda planladığımız; Düzce’ye 3 kaynaktan su almayı planlıyoruz. Bunlardan birisi bildiğiniz Uğur Suyu, ikincisi Bıçkı Deresi, bir yer daha var ki o da Fındıklı Aksu, Gürcü Asar Deresi. Yani Düzce’nin içme suyu kaynağını çeşitlendiriyoruz. Esas proje Hasanlar Barajı’ndan su getirme projesiydi. Fakat oradan su getirmek için yaklaşık 26 kilometre hat döşenmesi gerekiyordu. O hatlar üzerinde özel mülkler vardı, kamulaştırma yapmak gerekiyordu. Maliyeti daha yüksekti ama esas sorun; Hasanlar Barajı’ndaki su kalitesi bu üç deredeki su kalitesi kadar iyi değildi. Burada bize ciddi bir arıtma maliyeti doğacaktı. Bu üç dereden alacağımız suyun arıtma maliyeti 1 lira ise Hasanlar Barajı’ndan alacağımız suyun maliyeti bize 2 liraya çıkacaktı. Bu Düzcelilerin içme suyuna zam yapmak anlamına gelirdi. Oysa biz hem kaynak çeşitliliği hem daha temiz arıtma maliyeti daha düşük kaynaklardan su almayı tercih ettik ve bu proje ortaya çıktı. Şimdi bunun birinci aşaması DSİ kaynakları ile ki müdürümüze, önceki müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Özellikle Bakanımız Vahit Kirişçi beye çok teşekkür ediyorum. Bu regülatör, isale hattı +arıtma bu kısım DSİ kaynakları ile yapılacak kısımdır.”

PROJENİN İKİNCİ AŞAMASININ DEĞERİ 600 MİLYON TL

Projenin değerinden söz eden Başkan Özlü alt yapı değişiminin maliyetinin 600 Milyon TL değerinde olduğunu söyleyerek “Nereden baksanız bu yatırımın 600 Milyon TL maliyeti var. Birinci kısım ihale oldu, inşaatına başlıyoruz. İkinci kısım, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı’ndan kaynak onayları çıktı. Bugünlerde ihalesi olacak. Günlük 130 bin metreküp arıtma yapacak tesisin ihalesi olacak. Bakın devlette iş yapmanın süreçleri var. Bunu bilmeyenler çok kolay konuşabilirler. Bir iş yapacaksanız önce bunu yatırım programına sokmanız gerekir. Yatırım programına girmeyen hiçbir iş yapılamaz. Bu iş en azından bir yıllık bir süre alır. Yatırım programına soktuktan sonra yatırımdaki bir projeye kaynak tahsisi ikinci yıldır. Nereden baksanız bir projenin düşünce aşamasından bu aşamaya gelmesi en az üç yıldır. Biz bu süreyi hakkıyla kullandık, bugün buradayız. Şimdi projenin ikinci aşaması yani depo ve şebeke aşaması; İller Bankası’ndan bir kredi kullanıyoruz. Yaklaşık 30 Milyon Euro. Bu para bugün 600 Milyon TL eder. Bununla da 1200 kilometre Düzce’nin şehir şebekesinin eskimiş olan hatlarının tamamını değiştireceğiz.”

“BU HAT İLE MUSLUKTAN SU İÇECEĞİZ”

Yeni su alma regülatörü ve isale hattının taşıdığı öneme vurgu yapan Başkan Özlü, her hanede musluktan su içileceğini söyleyerek “Bakın evlerimizde musluktan su içeceğiz. Bu kalıcı bir yatırımdır. Düzce’nin gelecek 50 yıllık su ihtiyacını karşılayacak olan bir yatırımdır. Bunu projelendirirken Düzce nüfusunun her yıl % 2 arttığını önümüzdeki 35-40 yıl boyunca bu artışı hesaba kattık ve içme suyu ihtiyacımızı ona göre planladık” dedi.

BEYKÖY BELEDİYESİ İLE PROTOKOL İMZALANDI

Yeni hattın, talep olması halinde Beyköy Belediyesi tarafından da kullanılabileceğini söyleyen Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir diğer husus da Beyköy Belediyesi ile ilgili. Şu an Beyköy Beldesi sınırları içindeyiz. Bu yapacağımız tesisten isterse Beyköy Belediyesinin de su ihtiyacını karşılayabileceğiz. Bir protokol imzaladık; DSİ, Düzce Belediyesi ve Beyköy Belediyesi. Protokolde bu inşaatı yaparken muhtelif yerlerde kazılar olacak. Kazdığımız her çukuru, açtığımız her hendeği, döşediğimiz her borunun geçtiği yerleri de yenileyeceğiz. Dolayısıyla Düzce’ye kalıcı bir yatırımı gerçekleştirmekte olmaktan dolayı son derece mutluyum. İnanın uğraştığımız diğer konulara baktığımızda bizim bütün çabamız; Düzce’ye kalıcı eserler bırakmak üzerinedir. Biz her zaman mevcudun bir tık iyisini yapmak için çalışıyoruz. Ancak bu içme suyu konusu direk sağlığımızla, geleceğimizle ilgili olduğu için son derece önemli. “

“BU İŞ DÜZCE’NİN MEGA PROJESİDİR”

İçme suyu şebekesinin iyileştirilmesinin doğrudan sağlığı ilgilendirdiği ve yatırımın mutlaka yapılması gerektiğini vurgulayan Başkan Özlü şunları söyledi: “Bana Düzce’nin mega projesi nedir diye sorsanız, Düzce’nin birinci mega projesi; içme suyu alt yapısının tamamının yenilenmiş olmasıdır. Arkadaşlar bu işler bir günde bitmez. Seçime kadar bitmez. Özellikle arıtma ve isale hatları bir yılda biter ama şehir şebekesinin değiştirilmesi uzun vadeli bir iş. Bunu da şöyle planlıyoruz; her bir mahalleye gireceğiz, tek mahalleye gireceğiz. Şebekesini değiştirip üstünü kapatıp diğer mahalleye gireceğiz. Bir anda bütün şehri kaçmayacağız. İnsanımızı zora sokmayacağız.”ifadelerini kullandı.