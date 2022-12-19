Düzce’de gençlere dijital iletişim becerileri anlatıldı

Mustafa KIR / DÜZCE (İGFA) – Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı’nda görevli Öğr. Gör. Nurgül Soydaş’ın bilgi ve deneyimlerini anlattığı seminerde; dijitalde dikkatli iletişim kurmanın önemi, dijital iletişim, dijital iletişim yönetimi, dijital beden dili ve dijital iletişimsizlik başlıklarını içeren “Dijital İletişim Becerileri” anlatıldı.
Yoğun bir katılım ve ilginin olduğu seminerde katılımcılar; keyifli ve faydalı bir seminer olduğunu ifade ederek, tekrarını arzu ettiklerini dile getirdiler.
Program, Gençlik Merkezi Şube Müdürü Samet İnce’nin hediye takdimi ve fotoğraf çekimi ile son buldu.
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