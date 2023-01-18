DP lideri Uysal’dan videolu mesaj… Aynı yerdeyiz, bekleriz

ANKARA (İGFA) – Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimler için 14 Mayıs tarihini açıklamasının ardından videolu mesaj paylaştı.

Genel Başkan Uysal videolu paylaşmında, “Cumhurbaşkanı Erdoğan grup konuşmasında önümüzdeki seçimler için 14 Mayıs’ı işaret etmiş. Demokrat Parti olarak biz buradayız, aynı yerdeyiz, bekleriz. 14 Mayıs 2023, yeniden yerli ve milli şefe karşı yeter söz milletindir diyeceğimiz bir gün olacaktır” ifadelerini kullandı.