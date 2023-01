DEVA'nın son eylemi 'eğitim'sel oldu

DEVA Partisi, 1,5 yıldır açıkladığı eylem planlarını tamamladı. Genel Başkan Ali Babacan, partisinin genel merkezinde 22’nci ve son eylem planını eğitim alanında açıkladı.

500 maddeden oluşan Eğitim Eylem Planı’nın ayrıntılarını DEVA Partisi Eğitim Politikaları Başkanı Mustafa Ergen anlattı.

Toplumsal uzlaşmayla hazırlanan 25 yıllık Master Eğitim Planı’nın detayları öncesinde açıklamalarda bulunan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Sistem bakanlara göre değişmeyecek. Çocuklar 3 yaşında okula başlayabilecek, zorunlu eğitim 4+5+3 yıl olarak sürecek. İmam Hatip Liseleri kapatılmayacak, bu liseleri zorunlu adres haline getiren uygulamalara son verilecek” dedi.



BABACAN’DAN EĞİTİM VE HUKUK VURGUSU

Konuşmasına 2012, 2013 ve 2014 yıllarında eğitime ve hukuka yaptığı vurguları izlettirerek başlayan Genel Başkan Ali Babacan, “O gün de söyledim. Bugün de söylüyorum: Türkiye’yi kanatlandıracak asıl formül hukuk ve eğitimdir” ifadelerini kullandı.

25 yıllık Eğitim Master Planı’nın önce 1 yıllık acil eylem planıyla, sonra da 3 yıllık ve 5 yıllık planlarla geliştirmenin hazırlığını yapmış olacaklarını kaydeden Genel Başkan Babacan, “DEVA Türkiye’sinde, gelen giden bakana göre değişen bir eğitim sistemi olmayacak. Gelen giden bakanın zihni arka planıyla sınırlandırılmış ve yapboza dönmüş bir eğitim sistemi olmayacak. Ne olacak? İşi bilenlerle, uzmanlarla hazırlanmış, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal tüm gerçeklerini gözeten, siyasal ve toplumsal uzlaşmayla hazırlanmış Master Eğitim Planı olacak” dedi.



‘İNSAN YETİŞTİRECEĞİZ, ROBOT DEĞİL’

Babcan, “Eğitim sisteminin temel amacı sınav olmayacak. Çocuklarımızın gerçek yaşamdan, üretimden ve yaratıcılıktan kopmasına izin vermeyeceğiz. İnsan yetiştireceğiz, robot değil. Çocuklarımızın analiz, sentez ve yaratıcılık becerilerini geliştirmek zorundayız. Çocukların; temel hak ve özgürlükleri, etik değerleri içselleştirmelerini sağlayacak bir bakış açısıyla bakmak zorundayız” dedi.



‘YÖK’Ü KALDIRACAĞIZ’

“Bilim, sanat, fikir, teknoloji üretiminin özgürlükle beraber geleceğini çok iyi biliyoruz. Ne zaman ki üniversiteler baskı altına alındı, ilk 500’de üniversitemiz kalmadı. İlk günden beri tekrar ettiğim gibi bir kere daha tekrar hatırlatmak istiyorum: YÖK’ü kaldıracağız.”



Babacan, Cumhur İttifakı temsilcilerinin altılı masanın Cumhurbaşkanı adayına ilişkin sözleri üzerine gelen soruya, “İktidar tarafında bütün yetkilerin bir kişide toplanmasıyla ilgili perspektif var. Biz taraflı partili cumhurbaşkanının aklına her geleni yaptığı sistemden parlamenter sisteme geçmek istiyoruz. Onlar, ‘Bizim kralımız var. Sizin kralınız kim olacak?’ diyorlar. Halbuki cumhurbaşkanı adayımız seçildiğinde kral falan olmayacak; katılımcı bir anlayışla, istişareyle çalışacak. Önerimizi anlamaları için demokrat zihniyet gerekiyor. Biz krallık değil demokrasi diyoruz”



Eğitime yönelik eylem planının ayrıntılarını DEVA Partisi Eğitim Politikaları Başkanı Mustafa Ergen anlattı.

Ergen’in konuşmasından öne çıkanlar şöyle: “Eğitim hamlesini mutlu bir öğretmen kitlesiyle yapmamız lazım. Atama bekleyen öğretmenlerimiz var. Öğretmenlik tanımını zenginleştirerek, Eğitim Fakültelerinde arz-talep dengesi kurarak, gölge öğretmen uygulamasına geçerek öğretmenlik mesleğinin parçası yapmak istiyoruz. PİKTES’li öğretmenlerimizi atama sürecinin bir parçası yapmak istiyoruz. KPSS puanları aynıysa, deneyim puanlarıyla değerlendirmek istiyoruz. Mülakatı kaldıracağımızı deklare ettik; uzun vadede KPSS ile öğretmen atamasının önüne geçeceğiz.”



‘LGS’yi kaldırmayı hedefliyoruz’

“Uzun vadede LGS’yi kaldıracağımızı, yükseköğretim kurumları sınavlarındaki stresi azaltmayı taahhüt ediyoruz. Ortaöğretim başarı puanlarını tekrar adil bir işleve oturtacağız. Öğretmen notunun doğru ve gerçekçi verilmesi için geri beslemeli, teknolojiye dayalı sistemi tesis edeceğiz. Her öğretmenin notu öğrencinin ilerideki başarısına göre etki ağırlığıyla ölçülecek. Eğer iyi bir not vermişse ve öğrencisi iyi bir başarı sağıyorsa, etki ağırlığı yüksek olacak. Kötü bir not vermişse ama öğrenci iyi bir başarı göstermişse düşük olacak.”

