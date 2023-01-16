Dev tesiste seri üretim başladı

SAMSUN (İGFA) – Bölgenin merkezi Samsun’un sorunlarını çözmeyi sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşümden ulaşıma, eğitimden sağlığa, akıllı şehir uygulamalarından çevreye kadar çok sayıda projeyi hayata geçiriyor. Bu kapsamda yatırımlarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, temel malzeme ihtiyacını da kendi üretim tesislerinden karşılıyor. Geçen aralık ayında deneme üretimi gerçekleştirilen Kilit Parke Bordur ve Beton Boru Tesisi’ n de süreç tamamlandı.

SERİ ÜRETİME GEÇİLDİ

Tekkeköy ilçesine inşa edilen tesiste seri üretim başladı. El değmeden üretim yapılabilmesi için teknolojinin son ürünü tam otomatik makinelerle donatılan tesis, robotik sistemle çalışıyor. Günde 3 bin metrekare renkli, normal ve dekoratif taş ürünü ile 600 beton boru üretme kapasitesine sahip ünitelerde, kilit parke taşı, bordür, 1.5 ve 2 metre boyunda boru, aşlık taşı, şev taşı ve benzeri malzemeler imal ediliyor.

EKİPLERE SEVKEDİLİYOR

Üretimin aralıksız devam ettiği tesiste dekoratif ürünler, paketlenerek depolama sahasında istifleniyor. Burada forkliftlerle belediyeye ait kamyonlara yüklenen ürünler, fen işleri, beton borular ise SASKİ ekiplerine sevk ediliyor.

PİYASAYA DA SATILACAK

Tesisin işleviyle ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Savaş Kaygusuz, “Deneme sürecini geride bırakarak seri üretime başladık. Ham maddemiz olan taşları kendi ocaklarımızdan çıkarıp beton üretim tesislerimizde karıştırıyoruz. Hazırlanan kuru betonlar, mikserlerle taşınarak fabrikamızdaki pres makinelerimize geliyor. Burada da baskılarını yaparak bordür ve kilit parke taşı haline getiriyoruz” dedi.

“ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Bu tesisle önemli miktarda tasarruf sağladıklarına dikkat çeken Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kentin yararına olan yatırımlara devam edeceklerini kaydetti. Başkan Demir, “Kurumsal gücümüz ve potansiyellerimize inanarak, her alandaki hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Halkımızın bir kuruşunun dahi boşa harcanmasına müsaade etmeden ‘Samsun için üreteceğiz’ sloganıyla çıktığımız yolda başarıyla yürüyoruz. Çalışmalarımızı yaparken şehrimiz için en karlı ve kazançlı olanı tercih ediyoruz” diyerek şunları söyledi:

“İşleri ihale etmek yerine personelimize güveniyor, temel malzeme ihtiyacımızı kendimiz üretiyoruz. Bu manada beton santrallerimiz, bordür ve kilit parke ile beton boru fabrikalarımız bir başarı örneğidir. Yıllarca bunlara para harcamak zorunda kaldık. Artık bu dönem kapandı ve kendimiz üretiyoruz. Alt yapıda, yollarda, kaldırımlarda, bulvar, sokak ve meydanlarda ürettiğimiz ürünleri kullanacağız. İstediği modeldeki taş ürünlerini çok düşük maliyetle üretip, şehrimizin estetiğine de daha hızlı katkı sağlamış olacağız.“