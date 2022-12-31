DEU’nun Yiğit Mert birincisi – İGF HABER

İSTANBUL (İGFA) – İstanbul’un Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nın müzik ve sahne sanatları alanında yaratıcılığı teşvik etmek ve Türk bestecileri yeni eserler oluşturmaya özendirmek amacıyla düzenlediği “Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışması” ödül töreni gerçekleşti. Süreyya Operası’nda, bu yıl altıncısı yapılan yarışmada birinciliği; Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Enstitüsü Müzik Anasanat Dalı Kompozisyon Yüksek Lisans programı öğrencisi Yiğit Mert Erkmen elde etti. Başarısıyla DEÜ ailesini ve İzmir’i gururlandıran 27 yaşındaki Yiğit Mert Erkmen, “Gelenekselleşmesini arzuladığımız Süreyya Operası’nın bu yıl çağdaş Türk Oda Müziği alanında düzenlediği yarışmada birinciliği elde etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Başarıda emeği olan DEÜ Bestecilik ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalından Prof. Ebru Güner Canbey hocama ve destekleri için Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Nükhet Hotar’a teşekkür ediyorum” dedi.

DİJİTAL PLATFORMDA YAYINLANACAK

Müziğin kendi potansiyeline odaklanan, akıcılığını benimseyen bir tarza sahip olduğunu belirten Erkmen, “Yarışma için üç bölümlük bir sonat hazırladım. Bugüne kadarki yarışmalarda olduğu gibi eserlerin değerlendirilmesini ülkemizin önde gelen müzisyenleri yaptı. Beğeni görmesi ve böyle bir organizasyonda birincilik ile ödüllendirilmesinden mutluluk duydum. Finalist eserlerin kayıtlarının ilerleyen tarihlerde dinleyicilere sunulmak üzere dijital platformlarda yayınlanacağı duyuruldu. Bizler de sabırsızlıkla bekliyoruz” diye konuştu.

VİYOLONSEL-PİYANO

Bu yıl viyolonsel-piyano ikilisine yönelik düzenlenen yarışmada finale kalan eserler, eğitimci ve virtüözler Dilbağ Tokay ile Emine Serdaroğlu tarafından jüriye seslendirildi. Müzik insanları Oğuzhan Balcı, Turgay Erdener, Rengim Gökmen, Oğuzhan Kavruk, Özkan Manav, Gülsin Onay ve Hasan Uçarsu’dan oluşan seçici kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, bestecilerin isimleri kimlik zarfları açılarak ilan edildi. Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışması’nda Yiğit Mert Erkmen birincilik, İmge Yağmur Tiryaki ikincilik, Baran Doğaç Ünal üçüncülük ve İrem Başer mansiyon ödülünün sahibi oldu.