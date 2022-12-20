DERGİBİR'den ilk 'Dergicilik Kongresi'

Dünya Dergiler Birliği (DERGİBİR) tarafından dergicilik alanındaki yeni gelişmelerin ve sorunların ele alınması amacıyla “Birinci Dergicilik Kongresi” düzenlendi.

İSTANBUL (İGFA) – Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul Üniversitesi (İÜ) iş birliğiyle organize edilen kongre, İletişim Başkanlığı İstanbul Ofisinde gerçekleştirildi.

İletişim Başkanlığı İstanbul Bölge Müdürü Metin Erol, kongrenin açılışında, lise yıllarında şiirle ve dergiyle meşgul olmaya başladığını, bazı dergiler için yazı yazdığını anlatarak, bu süreçte hakkında birçok şey öğrendiği dergiciliği önemsediğini belirtti.

İletişim Başkanlığı olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye Yüzyılı” vizyonu çerçevesinde Türkiye İletişim Modeli vizyonunu ortaya koyduklarını kaydeden Erol, Türkiye İletişim Modeli vizyonunun en önemli ayaklarından birinin yayıncılık faaliyetleri olduğuna vurgu yaparak, “Burada bizim İletişim Başkanlığı olarak bütün yayıncılardan, yayıncılığın her yönüyle uğraşan bütün kesimlerden beklediğimiz şey, İletişim Başkanımız Fahrettin Altun’un birçok konuşmasında dile getirmiş olduğu ‘Yaşasın hakikat’ mottosudur. Temennim o ki dergicilik faaliyetlerinin Türkiye’de devam etmesi hem bir gencin yetişme sürecine katkı sağlayacaktır hem de hakikatin hakkını savunmaya hizmet edecektir” diye konuştu.

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılınç da dergilerin, Osmanlı’nın son döneminden bugüne kadar düşünce dünyasının, sanat anlayışının oluşumunda ve gelişiminde önemli bir işleve sahip olduğunu vurguladı. Erkılınç, süreli yayıncılıkta her zaman bir adım önde görünen gazetelerin, edebiyattan tarihe, sanattan felsefeye kadar geniş bir yelpazede çıkan dergilerde üretilen fikirlerin taşıyıcı misyonunu üstlendiğini belirtti.

“DERGİLERİ YAŞATMAK ÇOK ZOR BİR İŞTİR”

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş ise kütüphaneler için dergilerin en önemli kriterlerinden birisinin aralıksız devam etmesi olduğundan bahsetti.

“Dergileri yaşatmak çok zor bir iştir. Ama kütüphaneciler de cilt bütünlüğü bakımından derginin niteliğini sürekliliğine bakarak karar verir” diyen Odabaş, bütçe imkanları çerçevesinde yıllık 400 kadar abonelik yaptıklarını belirterek, “Belki sadece bizim aboneliklerimiz üzerinden yaşayan dergiler vardır. 2023 yılı için 300’ün üzerinde dergi müracaatı oldu bize. Basılı dergilerin hemen hemen tamamına yakınına abonelik yapıyoruz.” diye konuştu.

Açılış programının ardından kongre, İsmail Kılıçarslan’ın moderatörlüğünü üstlendiği, Prof. Dr. Hayati Develi, Mustafa Akar, İrfan Kaya ve Şivan Arslan’ın konuşmacı olarak yer aldığı “Dijital Dönüşüm ve Dergilerin Geleceği” başlıklı oturumla devam etti.

Kongre kapsamında, Abdullah Zerrar Cengiz’in moderatörlüğünde Özkan Öztürk, Salih Zengin, İbrahim Altınsoy, Şeyma Subaşı ve Hüseyin Cerrahoğlu’nun konuşmacı olarak yer alacağı “Çocuk Öğrenci ve Genç Dergiciliği” başlıklı oturumun gerçekleşeceği ve eski Millî Eğitim Bakanı Prof. Nabi Avcı’nın değerlendirme konuşmasıyla son bulacağı öğrenildi.

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