Derbide Trabzonspor kazandı – İGF HABER

TRABZON (İGFA) – Trabzonspor Fenerbahçe arasında oynanan Süper Lig mücadelesinde Trabzonspor, 10 kişi kalan rakibini 2-0 mağlup etti.
7 sarı kart, 1 kırmızı kartın çıktığı maçta Trabzonspor’un gollerini 61. dakikada Maxi Gomez, 90 + 11’de Trezeguet kaydetti.
Fenerbahçe’de 57. dakikada Miguel Crespo ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Joshua King’in bir şutu ise direkten dönerken, Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderliğini sürdürüyor.
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