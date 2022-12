Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu

ANKARA (İGFA) – Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni’nde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni’nde yaptığı konuşmasına ödüle layık görülen kıymetli sanatçıları, fikir ve edebiyat erbabını, ustaları ve onların temsilcilerini tebrik ederek başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, müzik alanında ödüle layık görülen Ajda Pekkan’ın sanat dünyasının çınarlarından biri olduğunu söyledi.

Yıllara meydan okuyan duruşu ve sanat icrasıyla Pekkan’ın müzikseverlerin hafızalarında müstesna bir yer edindiğini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sayın Pekkan, ‘Kimler geldi kimler geçti’, ‘Petrol’, ‘Her yaşın bir güzelliği var’ gibi şarkılarıyla sanat tarihimizin sayfalarına, adını altın harflerle yazdırmıştır. Türk müziğinin son yarım asrına damga vurmasının yanında yeni sanatçıların yetişmesine de ilham kaynağı olan Ajda Pekkan’ı tebrik ediyoruz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Süleyman Saim Tekcan’ın 60 yılı aşan sanat hayatı ile ülkenin resim alanında duayen isimleri arasında ilk sıralarda yer aldığını dile getirdi.

Tekcan’ın aynı zamanda içinde 25 binden fazla sanat eseri bulunan İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi ile ülkenin dört bir yanından sanat okullarının, liselerinin ve akademilerinin kurucusu olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hocamız gerek resim, özgün baskı, heykel gibi geniş yelpazeye yayılan eserleriyle, gerek eğitimci kişiliğiyle büyük bir emek ve katma değeri, fani ömre sığdıran müstesna bir şahsiyettir. Sanatını bu toprakların kültürü ve birikimi üzerine inşa eden Tekcan’ı tebrik ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yılmaz Erdoğan’ın Türk sinemasına yönetmen, yapımcı, senaryo yazarı ve oyuncu olarak yıllarını verdiğini, her kesimden seyircinin gönlünde taht kurduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Vizontele, Ekşi Elmalar, Kelebeğin Rüyası ve Bir Demet Tiyatro gibi birçok güzel eserde onun imzası var. Sayın Yılmaz Erdoğan’ın oyunculukta sergilediği en önemli mahareti, kanaatimce Anadolu insanını ideolojik ön yargılara hapsetmeden tüm doğallığı ve samimiyetiyle gerçekçi bir şekilde anlatmasıdır. Sinema alanında ödül alan Yılmaz Erdoğan’ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” dedi.

Bu sene tiyatro alanında büyük ödülün sahibi Türk tiyatrosunun yaşayan efsanelerinden Sayın Ayla Algan‘dır. Aylan Algan Hanımefendi gerek yurt içinde gerek yurt dışında sergilediği sahne performanslarıyla milyonları kendine hayran bırakan bir değerimizdir. Kendisi aynı zamanda ülkemizde tiyatro sanatının gelişmesi için önce tiyatro atölyesi, sonra tiyatro araştırma laboratuvarı projelerini hayata geçirmiştir. Yunus Emre’nin tüm insanlığı kuşatan, kucaklayan sevgi dilini bir hayat felsefesi olarak benimseyen, tiyatronun bu felsefeden nasiplenmesi için büyük emekler sarf eden sanatçımızı tebrik ediyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizim inancımızda âlimler peygamberlerin varisleri olarak görülür.” diyerek medeniyetin köklü müktesebatını, günün birikimi ve imkânlarıyla harmanlayarak geleceğe taşıyanların âlimler olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Hayrettin Karaman, İslami ilimlerde derin vukufiyeti, hoşgörüsü, tevazusu ve özgün eserleriyle tanındığına dikkati çekerek, “Türkiye’nin ilk imam hatip mezunlarından biri olarak imam hatip neslinin yetişmesinde Hayrettin Karaman hocamızın çok büyük emeği vardır. Maruz kaldığı onca baskıya, haksızlığa, hadsizliğe rağmen halen gazete yazılarıyla, makaleleriyle, hikmet dolu sohbetleriyle gönül dünyamızı aydınlatan muhterem hocamıza Rabb’imden sağlıklı, bereketli ömürler niyaz ediyorum. Ödülünü takdim edeceğimiz Hayrettin Karaman hocamızı da tebrik ediyoruz. Özellikle, şahsen benim de hocam olması hasebiyle saygılarımı sunuyorum” dedi.

“TÜRKÇENİN BÜYÜK SAVUNUCUSU”

Edebiyat alanında ödüle layık görülen Yavuz Bülent Bakiler’in nice güzel şiirin yanı sıra hatıra, seyahatname, biyografi, mektup tarzında kaleme aldığı pek çok eseri edebiyat hazinesine armağan ettiğini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, karikatür animasyon alanında Varol Yaşaroğlu’nun altına imzasını attığı eserleriyle kültür ve sanat dünyasına yeni bir soluk kazandırdığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, içindeki çocuk ruhunu hiç kaybetmeden çalışan, üreten, Kral Şakir gibi çocukların sevdiği karakterlere şahsiyet kazandıran Yaşaroğlu’nu kutladı ve başarılarının devamını temenni etti.

Gastronomi alanında ödüle layık görülen Ömür ve Emre Akkor’un farklı lezzetleri birer sanat eseri kıvamında hazırlayarak Türk mutfağına emsalsiz hizmette bulunduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, il ve ilçeleri dolaşarak Türkiye’nin lezzet haritasını çıkaran Akkor kardeşleri kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dans, bale alanında ödül alan Tan Sağtürk’ün, Türk balesi denilince akla gelen ilk isimlerden olduğunu belirterek balenin ülkede tanınması ve yaygınlaşması amacıyla uzun yıllardır gayret gösteren, Diyarbakır’da açtığı dans ve bale okuluyla önemli bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçiren Sağtürk’ü tebrik etti.

Hilmi Şenalp’in büyük usta Mimar Sinan’dan aldığı ilhamla Selçuklu zarafetini Osmanlı ustalığıyla birleştirerek özgün eserlere imza attığını, Tokyo Camisi, Aşkabat Ertuğrul Gazi Camisi, Berlin Şehitlik Camisi gibi Türkiye’yi yurt dışında temsil ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, mimari alanda ödülün takdim edildiği Şenalp’i kutladı ve çalışmalarında muvaffakiyetler diledi.

Gümüş ve altının usta ellerinde muhteşem bir sanat eserine dönüştüğü Sevan Bıçakçı’ya zanaat alanında ödül vermekten mutlu olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bıçakçı’ya şükranlarını iletti.

Geleneksel sanat dallarında ödül alan Gülbün Mesara’nın tezhip, minyatür ustası kıymetli bir sanatçı olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, sabırla ve sebatla bütün ömrünü klasik sanatlara vakfeden Mesara’ya teşekkür etti.

Toplam 10 farklı alanda ödül alan ilim, kültür ve sanat erbabının her birini, milletin kadim birikiminin temsilcileri olarak gördüklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin kültür varlığını daha da zenginleştiren herkese, tüm sanatçılara destek olmayı görev bildiklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı’nın sanatın ve sanatçılarımızın yüzyılı olacağını söyledi.

İstanbul’a Atatürk Kültür Merkezi’ni Ankara’ya da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binasını kazandırarak önemli bir eksiği giderdiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, göreve geldiklerinde 42 olan kültür merkezi sayısını, 80 ilave ederek 122’ye çıkardıklarını söyledi. Tiyatrodan operaya, sinemadan edebiyata, tezhipten minyatüre kadar her alanda sanatın ve sanatçıların yanında olduklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz görevde olduğumuz sürece Allah’ın izni ile hiç kimse Türkiye’yi tekrar eski baskıcı, yasakçı günlerine geri döndüremeyecektir. İlhamını bu topraklardan alan, ülkesi, milleti ve tüm insanlığın istifadesi için eser üreten herkese destek olmayı sürdüreceğiz. Türkiye Yüzyılı inşallah bu açıdan sanatın ve sanatçılarımızın yüzyılı olacaktır. Cumhurbaşkanı olarak attığınız ve atacağınız her adımda yanınızda olduğumu bilmenizi istiyorum. Rabb’im yar ve yardımcınız olsun. Bu duygularla bir kez daha 2022 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’ni takdim edeceğimiz, her biri birbirinden kıymetli hocalarımızı, üstatlarımızı, sanatçılarımızı canıgönülden tebrik ediyorum. Teşrifleriniz için sizlere teşekkür ediyor, hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum” diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni’nde ilk olarak ödülü almaya hak kazanan sanatçıların biyografileri izlenerek ödülleri takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ödül alan sanatçılar ve temsilcileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.