Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir teşekkür de Konya’dan

KONYA (İGFA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kimyevi gübre ve karma hayvan yemi fiyatlarında hem indirim hem de fiyatların 2023’ün Nisan ayı sonuna kadar sabit tutulacağı müjdesi için bir teşekkür de Konya’dan geldi.

Aynı zamanda Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği başkanlığını sürdüren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yapılan indirimin Türkiye’ye katkı sağlayan çiftçiler için son derece önemli olduğunun altını çizdi.

İlkbahar döneminde yoğun olarak kullanılan kimyevi gübre çeşitlerinde yüzde 13’e varan indirim uygulanacağını belirten Başkan Altay, “Aynı şekilde karma yemde de yüzde 5’e varan indirim yapılacak. Tüm bunların yanı sıra gübre ve yem fiyatları Nisan sonuna kadar sabit tutulacak. Cumhurbaşkanımız, gübre ve yem fiyatlarında üreticimiz lehine gerileme olursa bunu yansıtacaklarını ifade ettiler. Ayrıca çiftçimiz yeni fiyat listesi artışlardan etkilenmeyecek. İnşallah çiftçilerimiz üretmeye devam edecek ve emeklerinin karşılığını da her zaman alacak. Hayırlı ve bereketli bir yıl diliyorum” diye konuştu.