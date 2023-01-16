Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin’le görüştü – İGF HABER

ANKARA (İGFA) – Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin’le telefon görüşmesi yaptı.

Rusya ve Ukrayna savaşındaki gelişmeler başta olmak üzere tahıl koridoru ve amonyak ihracı konularının değerlendirildiği görüşmede, Rusya tahılının Türkiye’de una çevrilerek ihtiyacı olan Afrika ülkelerine gönderilmesi projesinde somut adımlar masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında kalıcı barışın tesisi için Türkiye olarak kolaylaştırıcılık ve arabuluculuk görevini üstlenmeye hazır olduklarını yinelediği kaydedildi.