Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin’le görüştü – İGF HABER

ANKARA (İGFA) – Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin’le telefon görüşmesi yaptı.

Rusya ve Ukrayna savaşındaki gelişmeler başta olmak üzere tahıl koridoru ve amonyak ihracı konularının değerlendirildiği görüşmede, Rusya tahılının Türkiye’de una çevrilerek ihtiyacı olan Afrika ülkelerine gönderilmesi projesinde somut adımlar masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında kalıcı barışın tesisi için Türkiye olarak kolaylaştırıcılık ve arabuluculuk görevini üstlenmeye hazır olduklarını yinelediği kaydedildi.

Kaynak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin’le görüştü – İGF HABER için yorumda bulun
    16 Ocak 2023  

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin’le görüştü – İGF HABER için henüz bir yorumda bulunulmamış! Hemen üst alanda bulunan formu kullanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin’le görüştü – İGF HABER için ilk yorumu yapabilirsin.