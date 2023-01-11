Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis görevini yapmazsa kararı millet verecek

ANKARA (İGFA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı’nda konuştu.

Başörtüsü ile ilgili anayasa değişikliği teklifine de değinen Cumhurbaşkanı “Meclis görevini yerine getirmezse son kararı milletimizin kendisi verecektir” dedi.

Türkiye’de de 20 yıldır gerçekleştirdikleri sessiz devrimlerle her kesimden vatandaşın temel insan haklarıyla ilgili taleplerini yerine getirdiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadınların başörtüsü ve aile kurumuyla ilgili bir Anayasa değişikliği teklifini meclise sunduklarını kaydetti.

Erdoğan, konuyla ilgili Meclis’in gerekli adımı atmasını beklediğini belirtirken, “Meclis görevini yerine getirmezse son kararı milletimizin kendisi verecektir” diye konuştu.

Bu arada Afganistan’da son dönemde özellikle başörtülü kızların üniversitelerde, okullarda okutulmasını engelleme anlayışını biz gayriinsanî bulduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bir defa bizim dinimizde böyle bir şey yok. Bu kızlar buralarda eğitim öğretimini almalıdır. Onlara mani bir şeyi kimse bize İslam’la tanımlamasın, anlatmasın. İslam böyle bir şeyi kabul etmiyor, tam aksine ‘Beşikten mezara kadar ilmi tahsil ediniz.’ diyen bir dinin mensuplarıyız. Böyle bir şeyi yapamazsınız. Gerek Dışişleri Bakanlığımız gerek bizler bu işin takipçisiyiz, takipçisi olacağız. Hak ve özgürlükleri daha da genişletme irademizin sembolü olan bu düzenlemeyle özellikle acı hatıralarımızın olduğu kılık kıyafet meselesini kesin ve kalıcı bir çözüme kavuşturmayı hedefliyoruz. Türk demokrasisinin olgunluk seviyesini de gösterecek bu önemli teklif konusunda Meclisimizin gerekli adımı atacağına yürekten inanıyorum. Şayet Meclisimiz üzerine düşeni yerine getirmezse elbette son sözü millî irade söyleyecek, son kararı milletimizin bizatihi kendisi verecektir. Hangi siyasi partiden olursa olsun hiçbir milletvekilimizin sorumluluktan kaçarak böyle ağır bir vebalin altına girmeyeceğini düşünüyorum. Türkiye Yüzyılı’na demokrasi ve kalkınma eksiklerimizi tamamlamış, çok daha büyük hedeflere yönelmiş olarak güçlü bir başlangıç yapmakta kararlıyız” diye konuştu.

Ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlenirken “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” düsturunu ilke edindiklerine, hazırladıkları her programı, hayata geçirdikleri her düzenleme ve projeyi bu ilke rehberliğinde planladıklarına, uyguladıklarına ve neticelendirdiklerine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, böylece ülkedeki tüm vatandaşlara eşit davranan, farklılıkları zenginlik olarak gören, kuşatıcı, özgürlükçü bir devlet anlayışını hâkim kıldıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemiz de milletimiz de temel hak ve hürriyetlerin önümüzdeki sembol kavramı demokrasiyi Türkiye’ye çok görenlere cevabını, 15 Temmuz’da canını ortaya koyarak, istiklaline ve istikbaline sahip çıkarak vermiştir.” dedi.