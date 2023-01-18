 Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Üstel’i kabul etti

ANKARA (İGFA) – İletişim Başkanlığı’ndan aktarılan habere göre, Beştepe’deki kabulde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da yer aldı.

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  1.  Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Üstel’i kabul etti için yorumda bulun
    18 Ocak 2023  

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