Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar’da – İGF HABER

ANKARA (İGFA) – Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Hamad Uluslararası Havalimanı’nda Katar Spor ve Gençlik Bakanı Salah bin Ghanim Al Ali, Türkiye’nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ve diğer ilgililer karşıladı.

İletişim Başkanlığı’ndan aktarılan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Doha’ya vardı.

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  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar’da – İGF HABER için yorumda bulun
    18 Aralık 2022  

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