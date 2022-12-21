Cumhurbaşkanı Erdoğan indirim yetkisini kullandı… MTV değerleme oranı belirlendi

ANKARA (İGFA) –  Yüzde 122,9 olarak belirlenecek MTV değerleme oranında, Cumhurbaşkanı’nın yüzde 50’ye kadar indirim yapma yetkisi kullandı.

Karar bugünkü Resmi Gazete’de yer aldı.

Buna göre, 2023 yılı için MTV değerleme oranı yüzde 61,5 olarak belirlendi.

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  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan indirim yetkisini kullandı… MTV değerleme oranı belirlendi için yorumda bulun
    21 Aralık 2022  

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