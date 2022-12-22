Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her yatırım, Türkiye’nin yeni bir tuğlasıdır

ANKARA (İGFA) – Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, Bitlis Çayı Viyadüğü’nün şehre kazandırılmasında emeği geçen kurumları tebrik etti.

İletişim Başkanlığı’ndan aktarılan habere göre Bitlis’in, kuzey ve güney istikametindeki ulaşımı sağlayan, Baykan Yolu’nun 45,5 kilometrelik kısmının bölünmüş yol olarak daha önce tamamlandığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün açılışı yapılan viyadük sayesinde Bitlis-Baykan arasındaki ulaşımın en sıkıntılı kısımlarından birinin daha çözüldüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce kullanılan güzergahın heyelan sebebiyle güvenli ve kesintisiz ulaşıma imkân vermediğini anlatarak, şunları kaydetti:

“İnşallah son 4,5 kilometrelik kısmını da önümüzdeki yıl bitirerek toplamda 50 kilometrelik bu projeyi bölgenin ekonomik gelişimine ciddi bir katkı sağlayacak şekilde, bütünüyle hizmete sunacağız. Ülkemizin Gürbulak, Kapıköy, Esendere, Habur gibi önemli sınır kapılarına giden önemli ana güzergahı durumundaki bu yolun bitmesi Bitlis ile birlikte tüm bölgeyi rahatlatacaktır. Anadolu’nun kadim bir yerleşim yeri olan Bitlis, bu bölünmüş yolun sağladığı hızlı ve konforlu ulaşımla hak ettiği ekonomik ve sosyal gelişme seviyesine bir adım daha yaklaşacaktır. Terörün gölgesini şehrimizin üzerinden uzaklaştırarak nasıl güvenliği ve huzuru tesis ettiysek bu tür altyapı yatırımlarıyla kalkınma hedeflerinin önündeki engelleri de ortadan kaldırıyoruz.”

Türkiye’nin gündemi gibi Bitlis’in de gündeminin artık gelişen üretim, artan istihdam, yükselen refah etrafında şekilleneceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Her ne kadar birileri hala sınırlarımızı taciz ederek, terör örgütlerini üzerimize salarak eski günleri yeniden hortlatma peşinde koşsa da Allah’ın izniyle bu senaryo artık işlemeyecektir.” dedi.

“ÜLKEMİZİ TÜRKİYE YÜZYILI’YLA ZİRVEYE ÇIKARTMAKTA KARARLIYIZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk milletinin yaşadığı kayıpları, acıları, sefaleti asla unutmayacağını ve milletin terör yandaşlarına kesinlikle geçit vermeyeceğini vurgulayarak, şunları söyledi:

“Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma altyapısını daha büyük atılımların başlangıcı haline dönüştürmek için Türkiye Yüzyılı’nı başlatıyoruz. Eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, ulaştırmadan enerjiye, sanayiden tarıma her alanda ülkemizin bugün geldiği seviye, istikbalimize umutla bakmamızı temin ediyor. Hizmete açtığımız her yatırımı evlatlarımıza bırakacağımız büyük ve güçlü Türkiye’nin yeni bir tuğlası olarak görüyoruz. Yıllarca suni kavgalar ve çekişmelerle bu ülkenin vaktini ve enerjisini heba edenlere inat eser ve hizmet çıtasını sürekli daha yukarıya taşıyoruz. Ülkemizi kendi sorunlarını çözmüş olarak önce bölgesel liderliğe yükselttik, şimdi de küresel öncülüğe çıkartıyoruz. Dünyada yaşanan her kriz bu vasfımızı daha da güçlendiriyor, daha da derinleştiriyor. Siyasi, diplomatik ve güvenlik başarıları yanında yatırımla, istihdamla, üretimle, ihracatla büyüttüğümüz ülkemizi Türkiye Yüzyılı’yla zirveye çıkartmakta kararlıyız.”