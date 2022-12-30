CNR Avrasya Boat Show’u 89 bine yakın kişi ziyaret etti

İSTANBUL (İGFA) – Bu yıl 16’ıncı kez düzenlenen Uluslararası Deniz Araçları Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı – CNR Avrasya Boat Show’u, 2.796’sı yabancı olmak üzere toplam 88.314 kişi ziyaret etti.

CNR Avrasya Boat Show’da, denizcilik sektörünün önde gelen 300 markasına ait 3.500’ün üzerinde deniz aracı, yerli deniz severlerin yanı Almanya, Rusya, Bulgaristan, Fransa, Yunanistan, İran, İsviçre, Libya, ABD, Mısır, İsrail, İngiltere, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin da aralarında bulunduğu 91 ülkeden ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Deniz tutkunlarının her yıl ilgi ile beklediği, dünyanın en büyük ikinci tekne ve yat fuarı CNR Avrasya Boat Show (Uluslararası Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı) yerli ve yabancı ziyaretçi rekoru kırdı. Bu yıl 16’ıncı kez düzenlenen CNR Avrasya Boat Show’u 2.796’sı yabancı olmak üzere toplam 88.314 kişi ziyaret etti.

CNR Avrasya Boat Show’da, denizcilik sektörünün önde gelen 300 markası, 3.500’ün üzerinde deniz aracı, yerli deniz severlerin yanı sıra Almanya, Rusya, Bulgaristan, Fransa, Yunanistan, İran, İsviçre, Libya, ABD, Mısır, İsrail, İngiltere, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin da aralarında bulunduğu 91 ülkeden ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Yat, motor yat, yarış tekneleri, gezi tekneleri, sürat tekneleri, sürat motorları, jetskiler, ribler, flyboard, kano, şişme bot, ekipmanlar, aksesuarlar, su sporları ve balıkçılığa dair her şeyin bulunduğu fuar, 85 bin metrekare alanda gerçekleşti.

DÜNYANIN EN BÜYÜK MARKALARININ LANSMANLARI YAPILDI

Dünyanın dört bir yanından alıcıların ağırlandığı fuarda, Princess, Prestige, Numarine, Yamaha, Locuston, Fantom Yat, VRG NX Boat, Yamaha, Honda, Rancraft Yacht, Kawasaki gibi dünya denizcilik sektörünün önde gelen çok sayıda markası en yeni ürünleri ile yer aldı. Çok sayıda teknenin Türkiye lansmanının da gerçekleştiği fuar, 7’den 70’e her yaştan ziyaretçinin büyük ilgisi ile karşılandı.

CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından organize edilen CNR Avrasya Boat Show, Türk denizcilik sektörünün dünyaya açılımına büyük katkılar sunuyor. Sektörün ticaret hacmini ciddi oranda artıran fuar, denizcilik sektörünün kendini ifade ettiği platform olma özelliğiyle de önem taşıyor.