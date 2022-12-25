Çınarlıkuyu’nun deresi temizlendi

MASKİ Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ilçesine bağlı Çınarlıkuyu mahallesinde dere temizlik çalışması gerçekleştirdi.

MANİSA (İGFA) – Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki dere temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Şehzadeler ilçesine bağlı Çınarlıkuyu mahallesinde 200 metrelik bir bölümde dere temizlik çalışması gerçekleştirildi. Yapılan çalışma ile dere yatağı daha sağlıklı bir hale getirildi. Mahalle muhtarı Murat Bardak, yapılan çalışmanın önemli olduğunu belirterek, MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.

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