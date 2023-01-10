Çınar Çocuk Evi’nin minikleri gazetecileri unutmadı

KOCAELİ (İGFA) – İzmit Belediyesi Yeşilova Çınar Çocuk Evi’nde öğrenim gören minik öğrenciler 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle Kocaeli’de faaliyet gösteren yerel gazeteleri öğretmenleriyle birlikte ziyaret etti. Çocuklar Özgür Kocaeli Gazetesi, Demokrat Kocaeli Gazetesi ve Çağdaş Kocaeli gazetesini ziyaret ederek gazetecilerin gününü kutladı.

Çınar Çocuk Evi’nin öğrencileri 10 Ocak Gazeteciler Günü sebebiyle ziyaret ettikleri gazetelerde hem gazetecilik mesleğiyle hem de gazeteci büyükleriyle tanıştılar. Ziyaret ettikleri kurumlarda görevli gazeteciler ziyaretlerinden dolayı büyük bir memnuniyet duydukları Çınar Çocuk Evi’nin öğrencileri ve öğretmenlerine teşekkür ettiler.