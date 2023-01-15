CHP’li Aydın’dan esnafın mağduriyetine karşı araştırma önergesi

BURSA (İGFA) – 1 Ekim 2008 tarihinden önce vergi kaydı, esnaf odası kaydı, şirket ortaklığı olan ve ticaretle uğraşarak vergi ödeyen ancak bu kayıtlarına göre Sosyal Güvenlik Kurumu’na müracaat ederek Bağ-Kur’unu açtırmamış olan kişilerin şu an eski kayıtları için Bağ-Kur açtırma hakları bulunmadığına dikkati çeken CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, konuyu mahkemeye taşıyan vatandaşların da bu konuda olumlu sonuçlar alamamasını gündeme getirdi.

“EYT DÜZENLEMESİNDE MAĞDUR OLACAK ESNAFA HAKKI VERİLMELİ”

Erkan Aydın, verdiği önergede sosyal devlet ilkesi gereği olarak tüm çalışanları kapsayacak EYT düzenlemesi içerisinde mağdur duruma düşecek bu kapsamda bulunan esnaflara, geriye doğru tescil hakkının verilmesi bu kişilerin mağduriyetinin giderilerek emeklilik hakkına kavuşmasının sağlanması gerektiğini vurguladı.

Bu tutarların güncel fiyatlardan ödenmesi halinde Sosyal Güvenlik Kurumuna da finansman desteği sağlanacağını belirten Aydın, “Çok sayıda esnafın mağduriyetinin önlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98’inci maddesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104’üncü ve 105’inci maddeleri gereği Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz” dedi.