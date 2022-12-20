CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca başkanlığa veda etti

BURSA (İGFA) – CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, 2023 genel seçimlerinde milletvekili aday adayı olmak üzere istifasının ardından tam kadro toplanan Bursa İl Yönetim Kurulu, il başkanlığına oy birliğiyle İl Sekreteri Turgut Özkan’ı seçti.

Gösterilen teveccüh dolayısıyla yönetim kuruluna teşekkür eden CHP Bursa İl Başkanı Turgut Özkan’ın ilk mesajı, “Hedefimiz partimizi genelde ve yerelde iktidara taşımaktır. Bu hedef ışığında aralıksız çalışacağız” dedi.