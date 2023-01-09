Çayırova yeni yıla potada galibiyetle başladı

KOCAELİ (İGFA) – Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda oynanan mücadelede baş antrenör Ulvi Doğan Deniz ev sahibi takımın başında ilk maçına çıktı. Yeşil beyazlı ekibin yeni transferi Can Altıntığ’da takımla beraber ilk maçına çıkma heyecanını yaşadı.

Dolu tribünler önünde oynanan karşılaşma büyük heyecana sahne olurken kazananı final periyodu belirledi. Final periyoduna 56-54 skorla rakibinin 2 sayı önünde giren Çayırova temsilcisi son periyoda ağırlığını koyarak maçtan galip ayrılmasını bildi. Kariyerinde önemli süper lig takımları bulunan yeni transfer Can Altıntığ ilk maçında 18 sayı atarak maçın en skorer oyuncusu oldu. Çayırova Belediyesi bu sonuçların ardından puanını 15’e yükselterek 1.lik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı.

Çayırova Belediyesi Türkiye Basketbol 2.Ligi 9.hafta mücadelesinde 15 Ocak Pazar günü deplasmanda Üsküdar Belediyesi ile karşılaşacak.